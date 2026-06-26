Finansbolag skyndar sig att säga upp – på grund av ny lag

Det är bråda tider inom HR-avdelningarna på stora bolag i finans- och tekniksektorn i Storbritannien just nu.

Skälet: en ny lag som träder i kraft vid årskiftet.

Employment Rights Act innebär den största reformen av arbetstagares rättigheter på många år.

Ska ta bort gränsen

Från januari 2027 avskaffas det nuvarande taket för ersättning vid osakliga uppsägningar. I dag är ersättningen begränsad till den lägsta summan av en årslön eller 123 543 pund.

När taket försvinner kan arbetsgivare i stället bli skyldiga att betala obegränsad ersättning om en anställd med minst sex månaders anställning sägs upp utan att en korrekt process har följts.

Samtidigt sänks tiden för att omfattas av skyddet från dagens två år till sex månader.

Förändringen är en kompromiss sedan Labour-regeringen övergett sitt vallöfte om att ge anställda skydd mot uppsägning redan från första arbetsdagen.

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