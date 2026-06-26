Anställda kan få rätt till betydligt mer ersättning än idag om de blir uppsagda utan skäl, enligt en ny brittisk lag. Det får många bolag i landet att skynda sig att säga upp medarbetare.
Finansbolag skyndar sig att säga upp – på grund av ny lag
Det är bråda tider inom HR-avdelningarna på stora bolag i finans- och tekniksektorn i Storbritannien just nu.
Skälet: en ny lag som träder i kraft vid årskiftet.
Employment Rights Act innebär den största reformen av arbetstagares rättigheter på många år.
Ska ta bort gränsen
Från januari 2027 avskaffas det nuvarande taket för ersättning vid osakliga uppsägningar. I dag är ersättningen begränsad till den lägsta summan av en årslön eller 123 543 pund.
När taket försvinner kan arbetsgivare i stället bli skyldiga att betala obegränsad ersättning om en anställd med minst sex månaders anställning sägs upp utan att en korrekt process har följts.
Samtidigt sänks tiden för att omfattas av skyddet från dagens två år till sex månader.
Förändringen är en kompromiss sedan Labour-regeringen övergett sitt vallöfte om att ge anställda skydd mot uppsägning redan från första arbetsdagen.
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Påverkar även nyanställningar
Enligt flera advokatbyråer försöker arbetsgivare därför genomföra personalförändringar innan de nya reglerna börjar gälla, skriver Financial Times.
Det gäller särskilt högavlönade befattningar där ett framtida skadestånd kan bli mycket omfattande.
Arbetsgivare ser samtidigt över rutinerna för nyanställningar. Flera jurister uppger att företag planerar att förkorta provanställningar och införa mer systematiska utvärderingar.
Det är för att kunna fatta beslut om fortsatt anställning innan den sex månader långa kvalifikationstiden löper ut.
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Lär leda till större avgångsvederlag
Särskilt svårt bedöms det bli att säga upp chefer med hänvisning till bristande prestation.
Det kan vara enkelt att visa att en säljare inte nått uppsatta mål eller att en omorganisation varit nödvändig.
Men det är ofta betydligt svårare att bevisa att en hög chef exempelvis varit otillräckligt strategisk eller inte levt upp till förväntningar som är svåra att möta.
Enligt en uppskattning från den brittiska skattemyndigheten tjänade omkring 840 000 anställda mer än dagens ersättningstak under skatteåret 2025–2026.
Jurister bedömer därför att reformen kommer att förändra förhandlingsläget vid uppsägningar av höginkomsttagare och sannolikt leda till större avgångsvederlag när arbetsgivare vill undvika kostsamma rättsprocesser.
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