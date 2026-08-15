Polymarket har gjort mycket väsen av sig som en av de snabbast växande vadslagningssajterna i USA. Men framgången har inte kommit utan problem.
JP Morgan tvingade Polymarket att byta bank – för stora risker
Polymarket är ett av bolagen som har vuxit snabbt på de så kallade prediktionsmarknaderna, en sorts vadslagning på en rad olika evenemang.
Nu kommer uppgifter om att JPMorgan Chase förra året sa upp bankrelationen med bettingplattformen Polymarket efter oro kring företagets regulatoriska situation.
Beslutet belyser de problem som snabbväxande företag inom nya och kontroversiella branscher kan möta när de försöker få tillgång till traditionella banktjänster.
Har haft andra kontakter
JPMorgan meddelade Polymarket i oktober att plattformen behövde hitta en ny bank. Polymarket samarbetar nu med en annan långivare, vars identitet inte har offentliggjorts, skriver Financial Times.
När bankrelationen avslutades var Polymarket fortfarande förbjudet att låta amerikanska kunder använda plattformen.
Förbudet följde efter en åtgärd från den amerikanska derivatmyndigheten CFTC 2022, då myndigheten slog fast att Polymarket hade bedrivit handel med oregistrerade derivat.
Under Trumpadministrationen fick Polymarket förra året möjlighet att återvända till den amerikanska marknaden. Samtidigt pågår fortfarande en CFTC-utredning mot företaget.
Trots att JPMorgan avslutade den direkta bankrelationen har banken fortsatt att ha andra kontakter med Polymarket.
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Har inte kommenterat uppgifterna
I februari bjöds vd Shayne Coplan in att tala vid en konferens i Miami för JPMorgans förmögna privatbankskunder, där även den tidigare NFL-spelaren Tom Brady deltog.
Polymarket uppger att relationen med JPMorgan fortfarande är nära och omfattar flera bolag, tekniska integrationer och hantering av kundmedel.
Banken har inte kommenterat uppgifterna om den avslutade bankrelationen.
Samtidigt ökar den regulatoriska pressen mot den snabbt växande marknaden för så kallade prediktionsmarknader.
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Snabbt växande marknad
Plattformar som Polymarket och konkurrenten Kalshi låter användare spekulera i allt från valresultat och sport till råvarupriser och andra framtida händelser.
Marknaden har samtidigt vuxit kraftigt. Prediktionsplattformar hade ett nominellt handelsvärde på mer än 250 miljarder dollar under 2026, enligt användarsammanställd data från analysplattformen Dune.
Utvecklingen har även väckt oro för insiderhandel.
I april åtalades en amerikansk soldat som deltagit i planeringen av en militär operation mot Venezuelas ledare Nicolás Maduro för att ha placerat Polymarket-spel på operationen och tjänat mer än 400 000 dollar.
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