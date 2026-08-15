JP Morgan tvingade Polymarket att byta bank – för stora risker

Polymarket är ett av bolagen som har vuxit snabbt på de så kallade prediktionsmarknaderna, en sorts vadslagning på en rad olika evenemang.

Nu kommer uppgifter om att JPMorgan Chase förra året sa upp bankrelationen med bettingplattformen Polymarket efter oro kring företagets regulatoriska situation.

Beslutet belyser de problem som snabbväxande företag inom nya och kontroversiella branscher kan möta när de försöker få tillgång till traditionella banktjänster.

Har haft andra kontakter

JPMorgan meddelade Polymarket i oktober att plattformen behövde hitta en ny bank. Polymarket samarbetar nu med en annan långivare, vars identitet inte har offentliggjorts, skriver Financial Times.

När bankrelationen avslutades var Polymarket fortfarande förbjudet att låta amerikanska kunder använda plattformen.

Förbudet följde efter en åtgärd från den amerikanska derivatmyndigheten CFTC 2022, då myndigheten slog fast att Polymarket hade bedrivit handel med oregistrerade derivat.

Under Trumpadministrationen fick Polymarket förra året möjlighet att återvända till den amerikanska marknaden. Samtidigt pågår fortfarande en CFTC-utredning mot företaget.

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Trots att JPMorgan avslutade den direkta bankrelationen har banken fortsatt att ha andra kontakter med Polymarket.

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