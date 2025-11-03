Realtid
Pensionsjätten undgår straff efter 20-miljardersfiaskot

pensionsjätten
Finansinspektionens beslut har orsakat uppror internt. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/Tim Aro/SvD/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Alecta förlorade närmare 20 miljarder kronor i amerikanska banker. Nu väljer Finansinspektionen att inte gå vidare med åtgärder – trots att myndighetens egna experter bedömer att pensionsjätten brustit i riskmätningen.

Chefer på Finansinspektionen har bestämt sig för att lägga ned stora delar av granskningen av Alecta.

Beslutet kommer efter två och ett halvt års arbete – och trots att myndighetens egna experter bedömer att pensionsjätten brustit i sin riskmätning, enligt uppgifter till Dagens Industri.

En källa till Dagens Industri beskriver konsekvenserna i skarpa ordalag: myndighetens agerande innebär i praktiken att försäkringsbolag inte behöver mäta investeringsrisker.

Experter mot jurister

”Hur ska försäkringsbolag sköta sina portföljer om de inte behöver mäta risk?” säger källan.

Medan Finansinspektionens rättsavdelning anser att experternas slutsatser inte är tillräckligt juridiskt robusta, hävdar experterna att juristerna saknar sakkunskap om försäkringsbolag och riskhantering.

FI:s presschef Vidar Lindgren tonar ned bilden av konflikt. Han betonar att olika perspektiv i komplexa ärenden är en del av att säkerställa välgrundade beslut, och att det inte är detsamma som att det finns en konflikt.

pensionsjätten
Finansinspektionens presschef Vidar Lindgren. (Foto: Finansinspektionen)
Tre banker kollapsade på en vecka

Våren 2023 rasade tre amerikanska banker inom loppet av några dagar: Signature Bank, Silicon Valley Bank och First Republic Bank. USA:s snabba räntehöjningar blev dödsstöten.

Alecta förlorade 19,6 miljarder kronor när bankerna kollapsade.

Finansinspektionens undersökning inleddes med fokus på hur Alecta mätt investeringsrisker i bankinnehaven. I myndighetens preliminära bedömning sommaren 2024 pekade FI på brister i hur Alecta mätt riskerna.

Ärendet skickades då vidare till rättsavdelningen för prövning av eventuellt ingripande – där det nu alltså tagit stopp.

Källa: ”Politiskt” beslut”

En bötfällning från FI skulle ha kunnat kosta Alecta 30 miljarder kronor. Valcentralen Collectum kan nämligen skrota pensionsjätten som förvalsalternativ inom ITP-systemet.

Alecta förvaltar i dag tjänstepensionen för 2,8 miljoner privatpersoner och 35 000 företag. Positionen som automatiskt val för alla som inte aktivt väljer något annat inom ITP ger pensionsfonden ett enormt inflöde.

Pehr Östberg, ansvarig för Collectums upphandling, var tydlig redan i mars 2023 om att en omprövning kan ske om FI gör ett ingripande, skriver Dagens Industri.

Collectum och Alecta kontrolleras båda av arbetsmarknadens parter genom Svenskt Näringsliv och PTK, vilket enligt en källa inom FI gjort det kommande beslutet ”politiskt”.

Även den parallella undersökningen av Alectas investeringar i Heimstaden Bostad (börskurs Heimstaden), där pensionsfonden stoppat in 50 miljarder kronor, ser enligt uppgift ut att landa i ett begränsat beslut.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

