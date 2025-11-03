Pensionsjätten undgår straff efter 20-miljardersfiaskot

Chefer på Finansinspektionen har bestämt sig för att lägga ned stora delar av granskningen av Alecta.

Beslutet kommer efter två och ett halvt års arbete – och trots att myndighetens egna experter bedömer att pensionsjätten brustit i sin riskmätning, enligt uppgifter till Dagens Industri.

En källa till Dagens Industri beskriver konsekvenserna i skarpa ordalag: myndighetens agerande innebär i praktiken att försäkringsbolag inte behöver mäta investeringsrisker.

Experter mot jurister

”Hur ska försäkringsbolag sköta sina portföljer om de inte behöver mäta risk?” säger källan.

Medan Finansinspektionens rättsavdelning anser att experternas slutsatser inte är tillräckligt juridiskt robusta, hävdar experterna att juristerna saknar sakkunskap om försäkringsbolag och riskhantering.

FI:s presschef Vidar Lindgren tonar ned bilden av konflikt. Han betonar att olika perspektiv i komplexa ärenden är en del av att säkerställa välgrundade beslut, och att det inte är detsamma som att det finns en konflikt.

Finansinspektionens presschef Vidar Lindgren. (Foto: Finansinspektionen)