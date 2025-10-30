Novo Nordisk i budstrid med Pfizer om Metsera

Pfizer, vars tidigare bud redan accepterats av Metsera, kallar draget för ”hänsynslöst” och anklagar Novo Nordisk för att missbruka sin position som marknadsledande.

Metsera i sin tur säger att Novo Nordisks bud är bättre än det bud från Pfizer som bolaget redan tackat ja till. Läkemedelsföretaget ger nu Pfizer fyra dagar på sig att justera budet, skriver de i ett uttalande.

Metsera ägnar sig åt viktminskning och har flera läkemedelskandidater under utveckling som båda läkemedelsjättarna är intresserade av.

Novo Nordisks aktie backar i dag 4 procent på Köpenhamnsbörsen. Metseras aktie stiger 20 procent i den amerikanska förhandeln.