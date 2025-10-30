Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Slaget om framtidens bantningspiller ska avgöras

novo nordisk
Mike Doustdar, som nyligen tog över som Novo Nordisks vd, vill gärna vara först ut med fetmaläkemedel i pillerform. (Foto: Mads Claus Rasmussen/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Vem blir först att lyckas skapa fetmaläkemedel i pillerform? Novo Nordisk och Eli Lilly är de främsta kandidaterna, och jakten är intensiv.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

De injicerbara läkemedlen Wegovy och Zepbound har skördat otroliga framgångar.

Novo Nordisk och Eli Lilly, som dominerar den globala marknaden för fetmaläkemedel, har slagits med med varandra i den tuffa konkurrensen.

Nu intensifieras nu läkemedelsindustrins kapplöpning ytterligare för att ta steget bortom sprutorna och ta fram dem i pillerform, något som kan förändra hur övervikt behandlas världen över, skriver Financial Times.

Bygger vidare på samma substans

Att utveckla ett piller som fungerar lika bra som injektionerna har länge betraktats som medicinens heliga graal.

Utmaningen har varit att skapa ett preparat som klarar matsmältningssystemets syror och enzymer utan att förlora effekt. Efter årtionden av misslyckade försök tycks tekniken nu vara mogen.

Eli Lilly-vd:n David Ricks är Novo Nordisks stora konkurrent på området. (Foto: Sean Krajacic/AP/TT).

Novo Nordisk har byggt vidare på den aktiva substansen semaglutid, som redan används i Wegovy, och kombinerat den med en skyddande bärare som gör att läkemedlet kan tas upp i kroppen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Testar en annan väg

Kliniska prövningar visar att bolagets tablett ger ungefär samma viktminskning som injektionen – i genomsnitt omkring 16 procent av kroppsvikten.

Eli Lilly har valt en annan väg och utvecklat en helt ny kemisk substans, orforglipron, som är lättare att tillverka i stor skala, skriver Reuters.

Även om den hittills visat något svagare resultat i studier hoppas bolaget vinna marknadsandelar genom snabbare produktion och enklare distribution.

Snart kan det bli billigare

Analytiker bedömer att orala fetmamedel kan stå för mellan en femtedel och en tredjedel av den över 100 miljarder dollar stora marknaden för fetmaläkemedel år 2030. Men framgången är inte självklar.

Många patienter har accepterat veckoinjektionerna, och när billigare kopior av dagens läkemedel når marknaden kan prissättningen bli avgörande.

Flera andra läkemedelsbolag, bland dem AstraZeneca och Roche, satsar nu på egna varianter – ofta i kombination med behandlingar mot hjärt- och njursjukdomar.

ANNONS

Kan öppna för nya grupper

Forskare ser stora möjligheter att utveckla kombinationspreparat som angriper flera metabola sjukdomar samtidigt.

Hur stort genombrott bantningspillren får återstår att se.

Mycket talar för att de injicerbara läkemedlen kommer att fortsätta dominera, men tabletterna kan öppna dörren för nya patientgrupper och bredda marknaden.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Eli LillyNovo NordiskOzempic
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition
Volkswagen logo

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS