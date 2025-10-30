Vem blir först att lyckas skapa fetmaläkemedel i pillerform? Novo Nordisk och Eli Lilly är de främsta kandidaterna, och jakten är intensiv.
Slaget om framtidens bantningspiller ska avgöras
Mest läst i kategorin
Amazon och Apple glänser – men därför straffas Meta
Investerare straffar Meta för höga utgifter trots stark försäljningstillväxt, medan Amazon och Apple lyfter börserna med solida resultat. Den senaste veckans techrapporter visar att aktiemarknaden inte längre ger techbolagen fria händer att spendera hur mycket som helst på artificiell intelligens. Trots likartade resultat behandlades Alphabet och Meta helt olika av investerare, vilket avslöjar att lönsamhet …
Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt
Bedömare av internationell politik har svårt att bringa klarhet i Donald Trumps utrikesdoktrin. För länder som vill blidka presidenten handlar det mycket om att testa sig fram. Ett år efter återvalet har USA:s utrikespolitik under Donald Trump blivit alltmer oförutsägbar, styrd av presidentens personliga preferenser snarare än etablerade diplomatiska riktlinjer. Länder som tidigare varit nära …
Daniel Eks drönare utklassar Peter Thiels
Det tyska drönbolaget Stark, som backats av teknikmagaten Peter Thiel, misslyckades helt i två militära övningar med brittiska och tyska stridskrafterna. Inte ett enda mål träffades i fyra försök. Stark, som grundades så sent som juli 2024, har vuxit explosionsartat med stöd från Silicon Valley-investerare som Peter Thiels investmentbolag, Sequoia Capital och Nato Innovation Fund. …
Bulgarien stoppar dieselexport efter sanktioner
Bulgarien stoppar tillfälligt export av bland annat diesel och flygbränsle för att säkra den inhemska tillgången efter sanktionerna mot ryska Lukoil. Det finns en allvarlig risk för störningar i leveranskedjan och problem med bränslemarknaden, säger den bulgariske parlamentsledamoten Yordan Tsonev, från partiet Rörelsen för rättigheter och friheter, till Bloomberg. Det ryska oljebolaget Lukoil, som nyligen …
Hindenburg utlöst på börsen – katastrof eller falskt alarm?
Torsdagens nedgång på Wall Street utlöste den omdebatterade tekniska indikatorn ”Hindenburg Omen”, en som historiskt har förekommit inför större börskrascher. Men experter betonar att signalen långt ifrån är någon garanti för kommande fall. Nedgången på torsdagen var tydlig. S&P 500 backade med 1 procent, tekniktunga Nasdaq föll 1,6 procent och Dow Jones tappade 0,2 procent. …
De injicerbara läkemedlen Wegovy och Zepbound har skördat otroliga framgångar.
Novo Nordisk och Eli Lilly, som dominerar den globala marknaden för fetmaläkemedel, har slagits med med varandra i den tuffa konkurrensen.
Nu intensifieras nu läkemedelsindustrins kapplöpning ytterligare för att ta steget bortom sprutorna och ta fram dem i pillerform, något som kan förändra hur övervikt behandlas världen över, skriver Financial Times.
Bygger vidare på samma substans
Att utveckla ett piller som fungerar lika bra som injektionerna har länge betraktats som medicinens heliga graal.
Utmaningen har varit att skapa ett preparat som klarar matsmältningssystemets syror och enzymer utan att förlora effekt. Efter årtionden av misslyckade försök tycks tekniken nu vara mogen.
Novo Nordisk har byggt vidare på den aktiva substansen semaglutid, som redan används i Wegovy, och kombinerat den med en skyddande bärare som gör att läkemedlet kan tas upp i kroppen.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Testar en annan väg
Kliniska prövningar visar att bolagets tablett ger ungefär samma viktminskning som injektionen – i genomsnitt omkring 16 procent av kroppsvikten.
Eli Lilly har valt en annan väg och utvecklat en helt ny kemisk substans, orforglipron, som är lättare att tillverka i stor skala, skriver Reuters.
Även om den hittills visat något svagare resultat i studier hoppas bolaget vinna marknadsandelar genom snabbare produktion och enklare distribution.
Snart kan det bli billigare
Analytiker bedömer att orala fetmamedel kan stå för mellan en femtedel och en tredjedel av den över 100 miljarder dollar stora marknaden för fetmaläkemedel år 2030. Men framgången är inte självklar.
Många patienter har accepterat veckoinjektionerna, och när billigare kopior av dagens läkemedel når marknaden kan prissättningen bli avgörande.
Flera andra läkemedelsbolag, bland dem AstraZeneca och Roche, satsar nu på egna varianter – ofta i kombination med behandlingar mot hjärt- och njursjukdomar.
Kan öppna för nya grupper
Forskare ser stora möjligheter att utveckla kombinationspreparat som angriper flera metabola sjukdomar samtidigt.
Hur stort genombrott bantningspillren får återstår att se.
Mycket talar för att de injicerbara läkemedlen kommer att fortsätta dominera, men tabletterna kan öppna dörren för nya patientgrupper och bredda marknaden.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.