Slaget om framtidens bantningspiller ska avgöras

De injicerbara läkemedlen Wegovy och Zepbound har skördat otroliga framgångar.

Novo Nordisk och Eli Lilly, som dominerar den globala marknaden för fetmaläkemedel, har slagits med med varandra i den tuffa konkurrensen.

Nu intensifieras nu läkemedelsindustrins kapplöpning ytterligare för att ta steget bortom sprutorna och ta fram dem i pillerform, något som kan förändra hur övervikt behandlas världen över, skriver Financial Times.

Bygger vidare på samma substans

Att utveckla ett piller som fungerar lika bra som injektionerna har länge betraktats som medicinens heliga graal.

Utmaningen har varit att skapa ett preparat som klarar matsmältningssystemets syror och enzymer utan att förlora effekt. Efter årtionden av misslyckade försök tycks tekniken nu vara mogen.

Eli Lilly-vd:n David Ricks är Novo Nordisks stora konkurrent på området. (Foto: Sean Krajacic/AP/TT).

Novo Nordisk har byggt vidare på den aktiva substansen semaglutid, som redan används i Wegovy, och kombinerat den med en skyddande bärare som gör att läkemedlet kan tas upp i kroppen.