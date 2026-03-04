Massflykt på börsen – Sydkorea rasar 18 procent på två dagar

Sydkoreanska Kospi störtdyker på onsdagen. Vid lunchtid hade indexet rasat med mer än 10 procent.

Samtidigt backar Nikkei 225 i Tokyo med drygt 4 procent.

Börsen i sydkoreanska Seoul går mot en av sina sämsta handelsdagar på många år. Kospi tappade rejält redan på tisdagen – ned 7,2 procent – och onsdagen ter sig än mer dramatisk. Strax efter öppning dök indexet med cirka 7 procent, och föll på nytt efter viss återhämtning.

Handelsstopp i Sydkorea

Vid klockan 12.40, lokal tid, var Kospi nere med 11,7 procent. En stund tidigare genomfördes ett 20 minuter långt handelsstopp.

”Rörelserna är för extrema, det känns nästan omöjligt att göra prognoser – analyser hjälper inte särskilt mycket”, säger An Hyungjin, vd för fondförvaltaren Billionfold i Seoul.

Enligt Bloomberg har Kospi inte backat så mycket över en tvådagarsperiod sedan 2008. Teknikjätten Samsung rasar med 10,8 procent, fordonstillverkaren Hyundai Motors aktie är ned 16 procent.

Breda ras i Asien

Även börsen i Tokyo backar mycket kraftigt. Vid lunchtid var både Nikkei 225 och Topix ned 4,5 procent.

Börserna i Shenzhen och Shanghai i Kina backar med 1,0 respektive 1,4 procent. Hongkong-baserade Hang Seng går ned 2,8 procent.