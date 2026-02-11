Sjukfrånvaron på svenska arbetsplatser fortsätter att sjunka, men andelen långtidssjukskrivna ligger kvar på en oförändrat hög nivå. Samtidigt visar en ny rapport att chefer ofta saknar de verktyg som krävs för att arbeta förebyggande.
Sjukfrånvaron minskar – men en oroande trend växer i det tysta
För andra året i rad kan svenska företag notera en positiv utveckling av sjukfrånvaron.
Enligt en sammanställning från Avonova, baserad på MedHelps statistikdatabas, minskade den totala sjukfrånvaron med cirka sju procent jämfört med föregående år.
Siffrorna visar att den totala sjukfrånvaron sjönk från 4,87 procent 2024 till 4,55 procent 2025.
Missa inte: Grannlandet där sjukfrånvaron toppar i Europa. Realtid
Minskningen gäller för både kvinnor och män, även om betydande skillnader kvarstår. Kvinnors sjukfrånvaro uppgick till 5,83 procent, jämfört med 3,89 procent för män.
I förhållande till 2024 minskade den totala sjukfrånvaron med cirka sju procent, och den här positiva utvecklingen gäller för både kvinnor och män.
Samtidigt är det fortfarande stora skillnader, där kvinnor är överrepresenterade i statistiken.
Konjunkturen kan spela in
En tänkbar förklaring till den sjunkande korttidsfrånvaron kan vara det rådande ekonomiska läget.
”När det gäller de kortare sjukskrivningarna kan en förklaring vara konjunkturläget. Situationen på arbetsmarknaden kan skapa en rädsla för att förlora jobbet, och leda till att människor arbetar trots att de har mildare sjukdomssymptom som förkylningar”, säger Fredrik Sparring, företagsläkare på Avonova till Realtid.
Läs även: Kvinnors sjukfrånvaro rasar – män går åt andra hållet. Dagens PS
Samtidigt som den totala frånvaron minskar visar statistiken att andelen långtidssjukskrivningar ligger kvar på en hög nivå. Drygt 55 procent av den totala sjukfrånvaron utgörs av längre sjukskrivningar, en siffra som är i stort sett oförändrad jämfört med året innan.
”När det gäller de längre sjukskrivningarna bottnar de i ett större samhällsproblem, där stress och psykisk ohälsa tyvärr ökar i vårt samhälle”, säger Sparring.
Långtidsfrånvaro ett växande problem
Fredrik Sparring understryker att utvecklingen får allvarliga konsekvenser.
”När människor fastnar i långa perioder av frånvaro riskerar de att tappa fotfästet i arbetslivet, samtidigt som kostnaderna för arbetsgivare och välfärdssystem skjuter i höjden. Det här är en utveckling vi inte kan acceptera”, säger han.
Chefer saknar förutsättningar
I rapporten, ”Hälsa och sjukfrånvaro i arbetslivet 2026”, från Medhelp belyses också en central utmaning, nämligen att chefer förväntas arbeta förebyggande mot ohälsa, men saknar ofta de verktyg som krävs.
Missa inte: Sjuka européer kostar miljarder. Dagens PS
Nästan fyra av tio chefer uppger att den psykiska ohälsan har ökat i organisationen det senaste året, men endast drygt två av tio anser att de i hög grad kan upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna.
”Chefer förväntas i dag ta ett stort ansvar för både tidig upptäckt och rehabilitering, men rapporten visar tydligt att stödet inte alltid finns på plats. Det skapar ett glapp mellan ambition och verklighet, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp i en kommentar.
Rapporten visar också att nästan varannan chef har liten eller ingen tillgång till statistik om orsakerna bakom sjukfrånvaron.
Dessutom uppger nästan sex av tio chefer att företagshälsovården sällan eller aldrig involveras i förebyggande syfte.
Systematiskt arbete avgörande
Fredrik Sparring betonar vikten av strukturerade insatser från arbetsgivarnas sida.
”För arbetsgivare handlar det framför allt om att arbeta systematiskt och förebyggande. Utöver hälsofrämjande insatser i allmänhet behövs också tidig uppföljning vid upprepad korttidsfrånvaro, tydliga rehabiliteringsrutiner och samverkan mellan chef, HR och företagshälsa”, säger han till Realtid.
Han lyfter även fram betydelsen av att ledningen förstår de ekonomiska fördelarna med ett aktivt hälsoarbete.
”Det är även viktigt med rätt inställning på ledningsnivå, och att det finns en insikt om att bättre hälsa ger tydliga ekonomiska vinster i form av lägre kostnader och ökad produktivitet”.
Avonovas sammanställning baseras på data från 500 svenska bolag med totalt 200 000 medarbetare. MedHelps rapport bygger på en undersökning genomförd av YouGov med 301 chefer och HR-ansvariga.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
