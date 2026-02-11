Sjukfrånvaron minskar – men en oroande trend växer i det tysta

För andra året i rad kan svenska företag notera en positiv utveckling av sjukfrånvaron.

Enligt en sammanställning från Avonova, baserad på MedHelps statistikdatabas, minskade den totala sjukfrånvaron med cirka sju procent jämfört med föregående år.

Siffrorna visar att den totala sjukfrånvaron sjönk från 4,87 procent 2024 till 4,55 procent 2025.

Minskningen gäller för både kvinnor och män, även om betydande skillnader kvarstår. Kvinnors sjukfrånvaro uppgick till 5,83 procent, jämfört med 3,89 procent för män.

I förhållande till 2024 minskade den totala sjukfrånvaron med cirka sju procent, och den här positiva utvecklingen gäller för både kvinnor och män.

Samtidigt är det fortfarande stora skillnader, där kvinnor är överrepresenterade i statistiken.

Konjunkturen kan spela in

En tänkbar förklaring till den sjunkande korttidsfrånvaron kan vara det rådande ekonomiska läget.

”När det gäller de kortare sjukskrivningarna kan en förklaring vara konjunkturläget. Situationen på arbetsmarknaden kan skapa en rädsla för att förlora jobbet, och leda till att människor arbetar trots att de har mildare sjukdomssymptom som förkylningar”, säger Fredrik Sparring, företagsläkare på Avonova till Realtid.

Samtidigt som den totala frånvaron minskar visar statistiken att andelen långtidssjukskrivningar ligger kvar på en hög nivå. Drygt 55 procent av den totala sjukfrånvaron utgörs av längre sjukskrivningar, en siffra som är i stort sett oförändrad jämfört med året innan.

”När det gäller de längre sjukskrivningarna bottnar de i ett större samhällsproblem, där stress och psykisk ohälsa tyvärr ökar i vårt samhälle”, säger Sparring.