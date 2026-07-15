Dollarn fortsatte att tappa mark på onsdagen efter att ha fallit från en tvåveckorshögsta, sedan en svagare inflationssiffra än väntat dämpat marknadens förväntningar på en nära förestående räntehöjning från den amerikanska centralbanken Federal Reserve.
Svag inflation – då faller dollarn
Mot yenen handlades dollarn till 162,20, ned 0,05 procent, medan euron och pundet båda steg med drygt 0,1 procent till 1,1438 respektive 1,3403 dollar.
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Dollarindex, som mäter valutan mot en korg av sex andra valutor, låg på 100,8 efter att ha fallit 0,35 procent under föregående handelsdag, den största nedgången på nästan två veckor.
Inflationen ligger bakom
Bakgrunden är amerikansk konsumentinflation som i juni saktade in mer än väntat, till 3,5 procent på årsbasis, skriver Reuters.
Konsumentprisindex föll 0,4 procent på månadsbasis, den första nedgången sedan april 2020, till följd av fallande energipriser.
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Räntan på amerikanska tvååriga statsobligationer sjönk 9 punkter från sin högsta nivå på 16 månader.
Sim Moh Siong, valutastrateg på OCBC, säger till Reuters att den stora nedåtöverraskningen ger Fed större utrymme att avvakta längre, men att uppsidan för dollarn ändå kan vara begränsad på kort sikt i avsaknad av nya drivkrafter.
Lär inte bli en räntehöjning
Marknaden räknar nu med att Fed avstår från en räntehöjning i juli, sannolikheten för en höjning har halverats till 16 procent efter inflationsrapporten, enligt prissättning på Fed funds-terminer hos CME Group.
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Samtidigt varnade Fed-chefen Kevin Warsh under en utfrågning i representanthusets finansutskott för att centralbanken inte tänker tolerera ihållande hög inflation, och lovade att stå fast även om han utmanas av president Donald Trump.
Kriget i Iran ökar risken
I Persiska viken har upptrappade strider i Iran-konflikten drivit upp oljepriset till en månadshögsta, vilket håller inflationsriskerna vid liv.
Trump återinförde på tisdagen en flottblockad av iranska hamnar, samtidigt som USA:s militär inledde nya attacker i Hormuzsundet, enligt Reuters.
Kinas BNP-tillväxt för andra kvartalet saktade samtidigt in kraftigt till 4,3 procent, den lägsta nivån på över tre år,vilket stärkte förväntningarna på ytterligare stödåtgärder från Peking.