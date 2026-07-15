Svag inflation – då faller dollarn

Mot yenen handlades dollarn till 162,20, ned 0,05 procent, medan euron och pundet båda steg med drygt 0,1 procent till 1,1438 respektive 1,3403 dollar.

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Dollarindex, som mäter valutan mot en korg av sex andra valutor, låg på 100,8 efter att ha fallit 0,35 procent under föregående handelsdag, den största nedgången på nästan två veckor.

Inflationen ligger bakom

Bakgrunden är amerikansk konsumentinflation som i juni saktade in mer än väntat, till 3,5 procent på årsbasis, skriver Reuters.

Konsumentprisindex föll 0,4 procent på månadsbasis, den första nedgången sedan april 2020, till följd av fallande energipriser.

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Räntan på amerikanska tvååriga statsobligationer sjönk 9 punkter från sin högsta nivå på 16 månader.

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Sim Moh Siong, valutastrateg på OCBC, säger till Reuters att den stora nedåtöverraskningen ger Fed större utrymme att avvakta längre, men att uppsidan för dollarn ändå kan vara begränsad på kort sikt i avsaknad av nya drivkrafter.