EY:s delägare håvar in rekordbelopp – färre får dela

Revisions- och konsultjätten EY:s brittiska delägare fick i genomsnitt 870 000 pund, runt elva miljoner kronor, under räkenskapsåret som slutade den 3 juli. Det är en ökning med 83 000 pund och den högsta nivån hittills, rapporterar Financial Times.

Ökningen är den största på fem år och går betydligt snabbare än både intäkterna och vinsten.

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EY:s arvodesintäkter i Storbritannien steg med 2,1 procent till 3,86 miljarder pund, medan vinsten ökade med 3,4 procent till 702 miljoner pund. De anställdas snittlön steg med 5,2 procent.

Färre delar på kakan

Förklaringen är att färre ska dela på vinsten. Antalet vinstdelande delägare, så kallade equity partners, har minskat till 774, den lägsta nivån på fem år. Toppen var 864 under 2023 och 2024.

EY tog under förra räkenskapsåret fram planer på att göra sig av med ett trettiotal delägare och att utse färre nya. En del delägare har också flyttats över till fast lön.

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Bantningen har skett under Anna Anthony, som blev den första kvinnan att permanent leda en Big Four-byrå i Storbritannien när hon tog över vid årsskiftet 2024/2025. Även Financial News lyfter att ersättningen höjs samtidigt som delägarkretsen krymper.

Utvecklingen syns tydligt över tid. För två år sedan låg snittet på 723 000 pund, och förra året på 787 000 pund. Det innebär en ökning med cirka 20 procent på två år, medan intäkterna vuxit med ungefär fyra procent.