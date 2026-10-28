De brittiska delägarna i EY fick i snitt rekordhöga 870 000 pund, närmare elva procent mer än året innan. Samtidigt krymper delägarkretsen och konsultintäkterna faller för tredje året i rad.
EY:s delägare håvar in rekordbelopp – färre får dela
Revisions- och konsultjätten EY:s brittiska delägare fick i genomsnitt 870 000 pund, runt elva miljoner kronor, under räkenskapsåret som slutade den 3 juli. Det är en ökning med 83 000 pund och den högsta nivån hittills, rapporterar Financial Times.
Ökningen är den största på fem år och går betydligt snabbare än både intäkterna och vinsten.
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EY:s arvodesintäkter i Storbritannien steg med 2,1 procent till 3,86 miljarder pund, medan vinsten ökade med 3,4 procent till 702 miljoner pund. De anställdas snittlön steg med 5,2 procent.
Färre delar på kakan
Förklaringen är att färre ska dela på vinsten. Antalet vinstdelande delägare, så kallade equity partners, har minskat till 774, den lägsta nivån på fem år. Toppen var 864 under 2023 och 2024.
EY tog under förra räkenskapsåret fram planer på att göra sig av med ett trettiotal delägare och att utse färre nya. En del delägare har också flyttats över till fast lön.
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Bantningen har skett under Anna Anthony, som blev den första kvinnan att permanent leda en Big Four-byrå i Storbritannien när hon tog över vid årsskiftet 2024/2025. Även Financial News lyfter att ersättningen höjs samtidigt som delägarkretsen krymper.
Utvecklingen syns tydligt över tid. För två år sedan låg snittet på 723 000 pund, och förra året på 787 000 pund. Det innebär en ökning med cirka 20 procent på två år, medan intäkterna vuxit med ungefär fyra procent.
Konsulterna fortsätter tappa
Konsultverksamheten minskade intäkterna med 3 procent, det tredje raka året med nedgång, men i lägre takt än tidigare. Bäst gick transaktionsrådgivningen som växte med 6 procent, medan skatt och revision ökade med 3 procent vardera.
Svagheten finns i hela branschen. Realtid rapporterade nyligen om intäktschocken hos PwC, där intäkterna i Storbritannien och Mellanöstern minskade med tre procent till 6,2 miljarder pund, den första nedgången på två decennier. PwC:s konsultintäkter föll med omkring tio procent.
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Samtidigt hotar AI att automatisera rutinuppgifter inom både rådgivning och revision. Byråerna hoppas i stället att AI-projekt ska få fart på tillväxten, och Dagens PS har beskrivit hur konsulterna hittills klarat sig bättre än befarat.
EY uppger att försäljningen av AI- och dataprojekt i Storbritannien ökade med 46 procent. Globalt redovisade EY intäkter på 57 miljarder dollar, en ökning med 4,7 procent, enligt firmans pressmeddelande, och försäljningen av AI-relaterade tjänster växte med 49 procent.
Längre ned i hierarkin ser det annorlunda ut. På Big Four har ingångslönerna inte höjts sedan 2022.
Lägst bland jättarna
Trots rekordet är EY:s brittiska delägare de sämst betalda bland Big Four-byråerna som hittills redovisat. Hos Deloitte och PwC fick delägarna i snitt 1,13 miljoner respektive 935 000 pund under senaste räkenskapsåret. KPMG, som ännu inte redovisat, gav sina delägare i snitt 880 000 pund året innan.
Delägarna i den mindre revisionsbyrån RSM gick till och med om EY:s under året fram till mars 2025.
EY höjde också bonuspotten för sina anställda med 25 procent och fortsatte rekrytera i ungefär samma takt som tidigare år.