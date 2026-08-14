Modekungen har sålt hela innehavet i Flat Capital

Frankenius, mest känd som en av arkitekterna bakom Kappahls vändning och i dag ägare till bland annat Gina Tricot och dialysbolaget Triomed, var som mest tredje största ägare med drygt 7 procent av aktierna. Baserat på snittkursen under perioden bör försäljningen ha inbringat omkring 100 miljoner kronor, rapporterar Dagens industri.

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Nedtrappningen syntes redan i höstas. I november gick Frankenius, via bolaget Lyckebo Noterat, från 7,3 procent till 1,27 procent av aktierna, i samma veva som fondbolaget Cicero sålde hela sitt innehav, skriver EFN.

Har inte med omstridd inrapportering att göra

Uttåget har enligt Frankenius inget att göra med Siemiatkowskis omstridda inapportering av Klarna-aktier. Den affären röstade han själv ja till på stämman i höstas.

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”Vi investerade i Flat med en stark tro på affärsidéns kärna om ett investmentbolag som satsar i nya techbolag. Den tanken tror vi fortfarande på”, säger han till Breakit.

I stället handlar det om att bolaget ”troligen kommer att ta längre tid” på sig och att Frankenius valt att prioritera tilläggsinvesteringar i några av sina onoterade innehav.

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Dörren står öppen

Samtidigt utesluter Frankenius inte en återkomst på ägarlistan, om Flat tar in nytt kapital i en nyemission. ”Vår positiva grundsyn på Flat kvarstår”, säger han.

Flats substansvärde utgörs i dag till omkring 90 procent av Klarna-aktier.

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Bolaget, som numera leds av vd Rickard El Tarzi, har tidigare sålt av stora delar av sina AI-innehav för runt 720 miljoner kronor för att gå mot ett mer aktivt ägande.

Flat-aktien har fallit 26 procent under 2026, men vänt uppåt under sommaren.