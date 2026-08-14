De globala aktiemarknaderna visar en anmärkningsvärd motståndskraft. Både tyska Dax och amerikanska S&P 500 har på kort tid tagit sig till nya toppnoteringar, trots att Irankonflikten pyr vidare, Hormuzsundet är stängt och USA:s president Donald Trump fortsätter att lägga på nya tullar. Placerarna tycks ha bestämt sig för att blunda för riskerna.
Investerarna rycker på axlarna åt krigslarm och inflation
S&P 500 stängde nyligen på rekordnivåer kring 7 800 punkter, drivet av svalare inflationsdata och fallande oljepriser, enligt CNBC.
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Tyska Dax satte den 7 augusti nytt rekord. Indexet landade på 26 319 punkter, lett av SAP och Infineon, och är därmed upp mer än 12 procent sedan årsskiftet, rapporterar BBN Times.
Investerarna blundar för kriget
Det mest slående är hur lite geopolitiken tycks bekymra marknaden. CNN kopplar visserligen rekorden till förhoppningar om att Hormuzsundet ska öppnas, samt starka bolagsrapporter och en återhämtning i techaktier, men läget på plats är fortsatt akut.
Enligt Al Jazeera passerar bara mellan åtta och femton fartyg om dagen genom sundet, att jämföra med omkring 130 före kriget, en av de största energistörningarna i modern tid.
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Oljemarknaden reagerar numera mest på diplomatiska signaler. Oljepriset föll mer än 7 procent på en vecka efter att USA:s finansminister antytt att ett avtal kunde vara nära, även om något genombrott ännu inte kommit då parternas positioner hårdnat.
Inflationen biter sig fast – men ingen agerar
Samma nonchalans präglar synen på inflationen, som åter krupit uppåt efter krigsutbrottet. Det hindrar inte börserna från att klättra.
Marknaden prissätter i stället att den amerikanska centralbanken Federal Reserve håller räntan oförändrad snarare än höjer.
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Investerarna fokuserar uteslutande på de positiva signalerna, en robust, men inte överhettad amerikansk konjunktur och framför allt stigande bolagsvinster.
Vinsterna göder haussen
Det är just vinsterna som utgör bränslet. Enligt Morgan Stanleys strateg Michael Wilson steg vinsterna i S&P 500 med 29 procent på årsbasis, och 86 procent av bolagen slog prognoserna, den högsta andelen på fem år, skriver Briefs.co.
Wilson väntar sig att den momentumdrivna placeringsstilen återhämtar sig, ledd av sektorer med stabila vinster snarare än chiptillverkare.
Även JPMorgans Mislav Matejka är fortsatt positiv. ”Vinsterna kommer in starkt”, säger han enligt Bloomberg, och ser rotationen in i cykliska bolag som en vinnande strategi året ut, förutsatt att spänningarna avtar.