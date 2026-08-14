Investerarna rycker på axlarna åt krigslarm och inflation

S&P 500 stängde nyligen på rekordnivåer kring 7 800 punkter, drivet av svalare inflationsdata och fallande oljepriser, enligt CNBC.

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Tyska Dax satte den 7 augusti nytt rekord. Indexet landade på 26 319 punkter, lett av SAP och Infineon, och är därmed upp mer än 12 procent sedan årsskiftet, rapporterar BBN Times.

Investerarna blundar för kriget

Det mest slående är hur lite geopolitiken tycks bekymra marknaden. CNN kopplar visserligen rekorden till förhoppningar om att Hormuzsundet ska öppnas, samt starka bolagsrapporter och en återhämtning i techaktier, men läget på plats är fortsatt akut.

Enligt Al Jazeera passerar bara mellan åtta och femton fartyg om dagen genom sundet, att jämföra med omkring 130 före kriget, en av de största energistörningarna i modern tid.

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Oljemarknaden reagerar numera mest på diplomatiska signaler. Oljepriset föll mer än 7 procent på en vecka efter att USA:s finansminister antytt att ett avtal kunde vara nära, även om något genombrott ännu inte kommit då parternas positioner hårdnat.