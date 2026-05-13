Fartyg släcker sina signaler – kriget stänger av världens gasjätte

Minst nio LNG-tankrar som legat för ankar utanför Qatar slutade sända signaler från och med den 11 maj, enligt fartygsdata sammanställd av Bloomberg.

Det är ett ovanligt drag inom LNG-industrin, där fartyg normalt uppmanas att hålla sina transponders aktiva för att undvika kollisioner.

Beslutet speglar det försämrade säkerhetsläget i Persiska viken sedan kriget bröt ut.

Sedan dess har Hormuzsundet i praktiken varit stängt, vilket enligt Oilprice.com har strypt omkring en femtedel av den globala LNG-handeln, framför allt Qatars leveranser, som normalt svarar för en stor del av världens LNG-utbud.

Iran har dessutom genomfört drönare- och robotangrepp mot energiinfrastruktur i regionen, däribland mot Ras Laffan, världens enskilt största LNG-anläggning. Till följd av attackerna har QatarEnergy tvingats utfärda force majeure på vissa långsiktiga LNG-kontrakt, och enligt Oilprice.com kan det ta upp till fem år att återställa full kapacitet vid anläggningen.

Tecken på förbättring

Det finns dock tecken på viss uppmjukning. Tankern Al Kharaitiyat passerade Hormuzsundet i helgen, det första qatariska LNG-fartyget att göra det sedan kriget inleddes.

Fartyget, som lastats vid Ras Laffan och har Pakistan som destination, navigerade via en nordlig rutt längs den iranska kusten, som enligt uppgifter godkänts av Teheran efter förhandlingar med Pakistan.

Ytterligare ett fartyg, Mihzem, lastat med qatarisk LNG och med Pakistan som angiven destination, närmade sig sundet under måndagen men verkar ha vänt eller stängt av sin transponder, enligt fartygsdata som Bloomberg tagit del av.