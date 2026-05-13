Qatar har bett fartyg nära landets viktigaste LNG-exporthamn Ras Laffan att stänga av sina automatiska identifieringssystem, AIS, som en säkerhetsåtgärd mitt i den pågående konflikten i Mellanöstern.
Fartyg släcker sina signaler – kriget stänger av världens gasjätte
Minst nio LNG-tankrar som legat för ankar utanför Qatar slutade sända signaler från och med den 11 maj, enligt fartygsdata sammanställd av Bloomberg.
Det är ett ovanligt drag inom LNG-industrin, där fartyg normalt uppmanas att hålla sina transponders aktiva för att undvika kollisioner.
Beslutet speglar det försämrade säkerhetsläget i Persiska viken sedan kriget bröt ut.
Sedan dess har Hormuzsundet i praktiken varit stängt, vilket enligt Oilprice.com har strypt omkring en femtedel av den globala LNG-handeln, framför allt Qatars leveranser, som normalt svarar för en stor del av världens LNG-utbud.
Iran har dessutom genomfört drönare- och robotangrepp mot energiinfrastruktur i regionen, däribland mot Ras Laffan, världens enskilt största LNG-anläggning. Till följd av attackerna har QatarEnergy tvingats utfärda force majeure på vissa långsiktiga LNG-kontrakt, och enligt Oilprice.com kan det ta upp till fem år att återställa full kapacitet vid anläggningen.
Tecken på förbättring
Det finns dock tecken på viss uppmjukning. Tankern Al Kharaitiyat passerade Hormuzsundet i helgen, det första qatariska LNG-fartyget att göra det sedan kriget inleddes.
Fartyget, som lastats vid Ras Laffan och har Pakistan som destination, navigerade via en nordlig rutt längs den iranska kusten, som enligt uppgifter godkänts av Teheran efter förhandlingar med Pakistan.
Ytterligare ett fartyg, Mihzem, lastat med qatarisk LNG och med Pakistan som angiven destination, närmade sig sundet under måndagen men verkar ha vänt eller stängt av sin transponder, enligt fartygsdata som Bloomberg tagit del av.
Inte bara Qatar
Trenden med mörklagda fartyg är inte begränsad till Qatar. Enligt Bloomberg har även minst två tankrar från Abu Dhabis statliga oljebolag ADNOC nyligen stängt av sina AIS-sändare för att ta sig ut genom Hormuz.
Maritima underrättelseföretaget Windward konstaterade på måndagen att kommersiell sjöfart kring sundet i allt högre grad opererar utan synliga signaler.
Före kriget passerade i genomsnitt tre gasleveranser per dag ut ur Persiska viken.
Trots de första tecknen på att flöden kan återupptas är säkerhetsläget fortsatt instabilt, med både Iran och USA som upprätthåller de facto-blockader i området.