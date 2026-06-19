The Economist: Européer bör använda AC utan dåligt samvete

Européer bör sluta känna dåligt samvete över att använda luftkonditionering.

Det budskapet framförs i en analys från The Economist.

Tidskriften menar att den snabba utbyggnaden av förnybar energi och kärnkraft gjort elförbrukningen betydligt mindre klimatbelastande i stora delar av Europa.

Nya förutsättningar

Synsättet utmanar en länge etablerad europeisk hållning där luftkonditionering ofta setts som både onödigt och miljöskadligt.

I Sydeuropa har traditionella byggmetoder med tjocka väggar, skuggiga innergårdar och stängda fönster under dagens varmaste timmar länge fungerat som skydd mot värmen.

I norra Europa har svalare klimat gjort behovet begränsat.

Men stigande temperaturer förändrar förutsättningarna. Europa värms upp snabbare än någon annan kontinent och värmeböljor väntas bli både vanligare och mer intensiva.

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