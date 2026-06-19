Många européer har länge känt att luftkonditionering är en lyx som det mest är amerikaner som sysslar med. Men en attitydförändring kan vara på väg att ske.
The Economist: Européer bör använda AC utan dåligt samvete
Européer bör sluta känna dåligt samvete över att använda luftkonditionering.
Det budskapet framförs i en analys från The Economist.
Tidskriften menar att den snabba utbyggnaden av förnybar energi och kärnkraft gjort elförbrukningen betydligt mindre klimatbelastande i stora delar av Europa.
Nya förutsättningar
Synsättet utmanar en länge etablerad europeisk hållning där luftkonditionering ofta setts som både onödigt och miljöskadligt.
I Sydeuropa har traditionella byggmetoder med tjocka väggar, skuggiga innergårdar och stängda fönster under dagens varmaste timmar länge fungerat som skydd mot värmen.
I norra Europa har svalare klimat gjort behovet begränsat.
Men stigande temperaturer förändrar förutsättningarna. Europa värms upp snabbare än någon annan kontinent och värmeböljor väntas bli både vanligare och mer intensiva.
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Mer förnybar energi
Enligt FN bidrar extrem värme redan till omkring 175 000 dödsfall årligen i Europa.
Samtidigt har energimixen förändrats kraftigt. Spanien har nästan tiodubblat sin solkraftskapacitet under det senaste decenniet och får under soliga sommardagar omkring hälften av sin el från solen.
Portugal uppvisar en liknande utveckling medan Frankrike fortsätter att dra nytta av sin omfattande kärnkraftsproduktion.
Resultatet är att elproduktionen i flera europeiska länder har betydligt lägre koldioxidutsläpp än i stora delar av USA. Spanien, Portugal och Frankrike hör till de länder där klimatavtrycket från elförbrukning är särskilt lågt.
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Stora skillnader i Europa
Skillnaderna inom Europa är dock stora. Polen är fortfarande starkt beroende av kol och Tyskland har efter avvecklingen av kärnkraften fortsatt en relativt hög andel fossila bränslen i elproduktionen.
Storbritannien ligger någonstans däremellan.
Utmaningen handlar inte bara om klimatet utan också om ekonomin. Elpriserna är generellt högre i Europa än i USA, vilket gör många hushåll försiktiga med att öka förbrukningen.
Samtidigt har den växande produktionen av solenergi pressat priserna under varma och soliga eftermiddagar.
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