Det har gjorts utrymme i budgeten för vapeninköp i allt fler europeiska länder. Frågan är dock om leverantörerna kan hantera ruschen.
Miljardregn över Europas förvarsbolag – men kan de leverera?
Europa satsar hundratals miljarder euro på upprustning efter att hotet från Ryssland ställt säkerhetssituationen i ett nytt ljus.
Men nu återstår den svåraste uppgiften, menar experter.
Det handlar om att faktiskt omsätta pengarna i vapen, fabriker och militär kapacitet.
Ska diskutera ökade satsningar
Efter flera år av snabbt stigande försvarsbudgetar har investerarnas fokus skiftat från politiska löften till genomförande.
Frågan är inte längre om efterfrågan finns, utan om försvarsindustrin kan leverera i den takt som regeringarna förväntar sig, skriver CNBC.
Prövningen väntas stå i centrum när Natoländerna samlas till toppmöte i Ankara nästa vecka.
Där ska medlemsländerna följa upp tidigare försvarslöften och diskutera hur de ökade satsningarna ska omsättas i konkret militär förmåga.
Läs mer: Äggskandalen – producenter höll uppe priserna i smyg. Realtid
Ökar pressen på allierade
Flera hinder riskerar dock att bromsa utvecklingen. Förseningar i upphandlingar, brist på arbetskraft, ansträngda leveranskedjor och ett splittrat europeiskt försvarssamarbete gör det svårt att snabbt bygga ut produktionskapaciteten.
Utvecklingen sker samtidigt som USA ökar pressen på sina europeiska allierade att ta ett större ansvar för den egna säkerheten.
Tidigare i juni meddelade den amerikanska försvarsledningen att landets militära närvaro i Europa ska ses över, vilket har ökat känslan av det är bråttom.
Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har europeiska försvarsbolag som Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo, Thales och Saab fått rekordstora orderböcker.
Läs mer: Sponsorer förbjöds under VM – det utnyttjade de till max. Realtid
Sjönk kraftigt på börsen
Enligt konsultbolaget McKinsey kan de europeiska Natoländernas försvarsutgifter uppgå till omkring 800 miljarder euro mot slutet av decenniet.
Samtidigt börjar investerare ifrågasätta om de höga börsvärderingarna motsvaras av bolagens förmåga att leverera.
Förra veckan stoppade den tyska regeringen ett mångmiljardprojekt med fregatter efter förseningar och stigande kostnader. Beskedet fick Rheinmetalls aktie att falla kraftigt.
Svårt att bygga kapacitet
Även om försvarsanslagen fortsätter att öka pekar flera analyser på att Europas militära lager fortfarande är mindre än före kriget i Ukraina.
Stora leveranser till Kiev och långa produktionstider har gjort det svårt att bygga upp kapaciteten igen.
Dessutom är Europas försvarsindustri beroende av ett stort antal mindre underleverantörer, där brist på komponenter eller personal kan försena hela vapensystem.
Läs mer: Taiwans plan: Mobba USA för att öka säkerheten. Realtid