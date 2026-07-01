Miljardregn över Europas förvarsbolag – men kan de leverera?

Europa satsar hundratals miljarder euro på upprustning efter att hotet från Ryssland ställt säkerhetssituationen i ett nytt ljus.

Men nu återstår den svåraste uppgiften, menar experter.

Det handlar om att faktiskt omsätta pengarna i vapen, fabriker och militär kapacitet.

Ska diskutera ökade satsningar

Efter flera år av snabbt stigande försvarsbudgetar har investerarnas fokus skiftat från politiska löften till genomförande.

Frågan är inte längre om efterfrågan finns, utan om försvarsindustrin kan leverera i den takt som regeringarna förväntar sig, skriver CNBC.

Prövningen väntas stå i centrum när Natoländerna samlas till toppmöte i Ankara nästa vecka.

Där ska medlemsländerna följa upp tidigare försvarslöften och diskutera hur de ökade satsningarna ska omsättas i konkret militär förmåga.

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