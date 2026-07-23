Rheinmetall bygger ut sin anläggning i bayerska Aschau am Inn till en av Europas största krutfabriker. Projektet, internt kallat ”Project Firepower”, ska mer än fördubbla koncernens krutproduktion till 4 200 ton per år till 2028.
Krutkrisen förvärras: Tyska jätten och Wallenberg i gigantisk kapplöpning
Fabriksområdet breder ut sig över omkring 90 hektar skogs- och jordbruksmark under de bayerska alperna. Utbyggnaden följer på att bolaget färdigställde en ammunitionsfabrik på samma plats i fjol, och
kommer i ett läge där krutpriserna stigit kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina tömt Europas lager.
”Utan krut är det omöjligt att skydda vår befolkning, för i slutändan behöver man krut för ammunition”, säger vd Armin Papperger till CNBC.
Krutet har blivit en flaskhals i Europas upprustning. Nu handlar det inte längre bara om försvarsbudgetar, utan om huruvida kontinenten kan bygga upp den industriella basen för att omsätta politiska löften i militär förmåga.
Papperger pekar samtidigt på att USA inte kan räknas in som leverantör: de amerikanska lagren ligger enligt honom på 20–30 procents nivå, och landet behöver producera för egen räkning.
Kinesisk bomull en svag punkt
En central sårbarhet är nitrocellulosa, så kallad bomullskrut, som traditionellt tillverkas av linters, de korta fibrer som blir kvar på bomullsfrön.
Europa har länge varit beroende av Kina för råvaran, samtidigt som exporten bromsat in de senaste åren.
Rheinmetall uppger sig ha säkrat egen försörjning och byggt reserver som räcker fyra år framåt, och arbetar med att kvalificera träbaserad cellulosa som alternativ till bomullslinters.
Wallenberg satsar på skogsråvara
Det är exakt samma väg som Wallenbergsfären valt i Sverige. Som tidigare rapporterat har det Wallenbergägda bolaget Verkan lämnat in tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen för en helsvensk krutfabrik i värmländska Björneborg, med sikte på första leverans 2028, samma årtal som Rheinmetalls utbyggnad ska stå klar.
Enligt ansökan, som Dagens industri tagit del av, rör det sig om över 1 000 ton krut per år, en kraftförsörjning på upp till 300 megawatt och omkring 70 lastbilstransporter i veckan.
Fullt utbyggd väntas anläggningen ge 450 nya jobb. Verkans vd Hugo Carlsson har uppgett att 70 procent av världens kruttillverkning bygger på bomullscellulosa från Kina , det svenska krutet ska i stället utgå från de svenska skogsbolagens pappersmassa.
Mark säkrad i Björneborg
I slutet av juni tecknade Verkan och statliga Sveaskog, som äger marken, en avsiktsförklaring om samarbete, enligt Dagens PS.
Bolaget har Marcus Wallenberg som ordförande, tidigare Saab-vd:n Håkan Buskhe som vice vd och förre ÖB Micael Bydén i styrelsen.
Rheinmetall väntar sig samtidigt en orderbok på över 100 miljarder euro vid årsskiftet. Aktien har trots det fallit 35 procent hittills i år