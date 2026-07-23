Krutkrisen förvärras: Tyska jätten och Wallenberg i gigantisk kapplöpning

Fabriksområdet breder ut sig över omkring 90 hektar skogs- och jordbruksmark under de bayerska alperna. Utbyggnaden följer på att bolaget färdigställde en ammunitionsfabrik på samma plats i fjol, och

kommer i ett läge där krutpriserna stigit kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina tömt Europas lager.

”Utan krut är det omöjligt att skydda vår befolkning, för i slutändan behöver man krut för ammunition”, säger vd Armin Papperger till CNBC.

Krutet har blivit en flaskhals i Europas upprustning. Nu handlar det inte längre bara om försvarsbudgetar, utan om huruvida kontinenten kan bygga upp den industriella basen för att omsätta politiska löften i militär förmåga.

Papperger pekar samtidigt på att USA inte kan räknas in som leverantör: de amerikanska lagren ligger enligt honom på 20–30 procents nivå, och landet behöver producera för egen räkning.

Kinesisk bomull en svag punkt

En central sårbarhet är nitrocellulosa, så kallad bomullskrut, som traditionellt tillverkas av linters, de korta fibrer som blir kvar på bomullsfrön.

Europa har länge varit beroende av Kina för råvaran, samtidigt som exporten bromsat in de senaste åren.

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Rheinmetall uppger sig ha säkrat egen försörjning och byggt reserver som räcker fyra år framåt, och arbetar med att kvalificera träbaserad cellulosa som alternativ till bomullslinters.