Varnar fartyg: "Inte en enda droppe olja lämnar regionen"

Enligt uppskattningar från Qatar, som Bloomberg tagit del av, kan förlängda störningar av sjöfartslederna i regionen, framför allt det snäva och strategiskt viktiga Hormuzsundet – världens viktigaste transportrutt för oljeexport från Gulfländerna, påverka marknaden på ett betydande sätt.

Gaspriset i Europa rusade hela 50 procent över helgen, en uppgång som tilltog kraftigt under måndagen sedan bland annat Qatar meddelat att man stängt världens största gasexportanläggning med anledning av en iransk drönarattack.

Även oljepriset har ökat kraftigt i och med kriget, då oroligheterna utspelar sig i några av de länder som producerar mest olja i världen. Vid lunchtid på måndagen låg priset på ett fat Nordsjöolja på 78,30 dollar jämfört med strax över 70 dollar i fredags.

Priserna väntas öka sedan Irans revolutionsgarde enligt statliga iranska medier uppgett att man stänger Hormuzsundet och kommer att ”sätta eld på” alla fartyg som försöker passera.

”Vi kommer inte tillåta att en enda droppe olja lämnar regionen, sade Ebrahim Jabbari, rådgivare inom revolutionsgardet på måndagskvällen”, enligt Bloomberg.

Börserna fortsätter rasa

Det pekar idel nedåt på några av Asiens stora index i den inledande tisdagshandeln.

Oljepriset fortsätter att stiga och börserna gör motsatsen. Måndagens nedgång fortsatte in på tisdagen.

Japanska Nikkei 225 och Topix hade vid lunchtid båda backat omkring 2,0 procent.

Sydkoreanska Kospi inledde dagen rejält nedåt och låg på minus 4,4 procent vid klockan 13, lokal tid.

I Hongkong och Fastlandskina är nedgångarna något mindre. Hang Seng backar 0,3 procent medan Shenzhen och Shanghai backar 1,0 procent respektive 0,1 procent.