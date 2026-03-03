Första vecka på jobbet kanske de flesta av oss vill satsa på att smälta in med de nya kollegorna, hitta vägen till kaffeautomaten och få igång datorn.
Börs-vd:ns massmail startade "en revolution"
Rickard Gustafson, vd på börsjätten SKF, valde dock en helt annan strategi. Redan efter ett par dagar i vd-stolen skickade han ett massmail till över 40 000 mottagare avslöjar han i en intervju med Dagens PS.
Börs-vd:ns två frågor
”Jag kände att hur ska jag lära känna ett så här fint, anrikt bolag som finns i över hundra länder? Det går ju inte att träffa alla”, berättar han som Veckans börsprofil till Realtids systertidning.
Lösningen blev alltså ett massmail som skickades bara dagar efter att Rickard Gustafson klivit in på verkstadsjätten 2021.
”Med modern teknik så blev det möjligt att ta en form av ”kaffemöte” med alla nya kollegor”.
Men det vara inte bara lite småprat över en kopp kaffe som Rickard Gustafson, tidigare vd på SAS, var ute efter.
Två konkreta frågor till alla medarbetare skickades med.
Fick över 10 000 svar
”Jag bad dem dels berätta vad de tyckte var det bästa med SKF (börskurs SKF), dels vad de tyckte vi skulle kunna göra bättre”.
Och svaren strömmade in.
”Vi fick in över 10 000 svar som vi med modern teknik sen kunde sammanställa till en kärna av områden”, berättar han nu nära fem år senare för Dagens PS.
”Bland svaren så var det flera som exempelvis tyckte att SKF var lite för byråkratiskt. Beslut togs lite för långt bort från kunden. Lite för toppstyrt och därmed så blev vi ganska långsamma”.
”En revolution som en direkt konsekvens”
Därmed satte svaren också agendan för det som skulle bli starten för en stor strategiomläggning på den anrika börsjätten med över hundra års svensk industrihistoria.
”SKF var ett funktionellt organiserat bolag med centrala, starka, funktionella enheter som drev den globala affären. Det där vände vi upp och ner på”, förklarar SKF:s börs-vd och slår fast:
”Vi bröt ner den funktionella strukturen och gick mot en decentraliserad modell istället. Det var en revolution som vi gjorde under 2022 och som var en direkt konsekvens av den feedback som jag fick från våra kollegor”.
Just nu är SKF extra aktuella med en annan stor märkeshändelse i bolagets historia.
Bolagets fordonsverksamhet ska knoppas av innan året är slut – exakt hundra år efter att SKF knoppade av den fordonsverksamhet som sedermera skulle bli dagens AB Volvo (börskurs AB Volvo).