Börs-vd:ns massmail startade "en revolution"

Rickard Gustafson, vd på börsjätten SKF, valde dock en helt annan strategi. Redan efter ett par dagar i vd-stolen skickade han ett massmail till över 40 000 mottagare avslöjar han i en intervju med Dagens PS.

Börs-vd:ns två frågor

”Jag kände att hur ska jag lära känna ett så här fint, anrikt bolag som finns i över hundra länder? Det går ju inte att träffa alla”, berättar han som Veckans börsprofil till Realtids systertidning.

Lösningen blev alltså ett massmail som skickades bara dagar efter att Rickard Gustafson klivit in på verkstadsjätten 2021.

”Med modern teknik så blev det möjligt att ta en form av ”kaffemöte” med alla nya kollegor”.

Men det vara inte bara lite småprat över en kopp kaffe som Rickard Gustafson, tidigare vd på SAS, var ute efter.

Två konkreta frågor till alla medarbetare skickades med.