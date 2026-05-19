Donald Trump träffade nyligen Xi Jinping för ett möte. Nu åker också Vladimir Putin till Peking – men Kreml tillbakavisar att det handlar om ett svar.
Putin går i Trumps fotspår: "Konkurrerar inte"
Rysslands president Vladimir Putin reser till Peking för ett två dagar långt statsbesök med en ovanligt tung delegation av ministrar, myndighetschefer och företagsledare.
Putin försöker fördjupa de ekonomiska banden med Kina i ett läge där Ryssland fortsatt är hårt pressat av västerländska sanktioner och begränsad tillgång till europeiska marknader.
Besöket äger rum bara dagar efter att Kinas president Xi Jinping tagit emot USA:s president Donald Trump i Peking.
Skickar viktiga representanter
Från amerikansk sida deltog flera tunga näringslivsprofiler, bland annat Elon Musk och Tim Cook.
Även Ryssland skickar tunga namn.
I delegationen ingår toppcheferna för flera av Rysslands största statliga bolag och banker, däribland oljejätten Rosneft, gasbolaget Gazprom och storbanken Sberbank.
Kreml hävdar dock att den ryska delegationen inte ska ses som ett svar på det amerikanska besöket utan som ett uttryck för det strategiska partnerskapet mellan Moskva och Peking.
”Vi konkurrerar inte med någon med våra delegationer. Vi utvecklar våra oberoende och mycket mångfacetterade relationer med Kina”, sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov på måndagen, enligt The Moscow Times.
Djupare relation
Relationerna mellan länderna har fördjupats kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022, då handeln med Kina blivit allt viktigare för den ryska ekonomin.
En central fråga under mötet väntas bli den omdiskuterade gasledningen Power of Siberia 2.
Projektet har länge varit en prioritet för Moskva och skulle innebära att upp till 50 miljarder kubikmeter naturgas årligen exporteras från Jamalhalvön till Kina via Mongoliet.
Behöver hitta ny marknad
För Ryssland är projektet viktigt för att kompensera för de kraftigt minskade gasleveranserna till Europa efter kriget i Ukraina.
Samtidigt har Kina hittills varit förbehållsamma inför att binda sig till ett omfattande avtal på ryska villkor.
Vid toppmötet väntas parterna underteckna nya överenskommelser om ekonomiskt och strategiskt samarbete mellan länderna.
Läs mer: Asteroid stor som en buss upptäckt – passerar nära jorden. Dagens PS