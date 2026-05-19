Putin går i Trumps fotspår: "Konkurrerar inte"

Rysslands president Vladimir Putin reser till Peking för ett två dagar långt statsbesök med en ovanligt tung delegation av ministrar, myndighetschefer och företagsledare.

Putin försöker fördjupa de ekonomiska banden med Kina i ett läge där Ryssland fortsatt är hårt pressat av västerländska sanktioner och begränsad tillgång till europeiska marknader.

Besöket äger rum bara dagar efter att Kinas president Xi Jinping tagit emot USA:s president Donald Trump i Peking.

Skickar viktiga representanter

Från amerikansk sida deltog flera tunga näringslivsprofiler, bland annat Elon Musk och Tim Cook.

Även Ryssland skickar tunga namn.

I delegationen ingår toppcheferna för flera av Rysslands största statliga bolag och banker, däribland oljejätten Rosneft, gasbolaget Gazprom och storbanken Sberbank.

Kreml hävdar dock att den ryska delegationen inte ska ses som ett svar på det amerikanska besöket utan som ett uttryck för det strategiska partnerskapet mellan Moskva och Peking.

ANNONS

”Vi konkurrerar inte med någon med våra delegationer. Vi utvecklar våra oberoende och mycket mångfacetterade relationer med Kina”, sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov på måndagen, enligt The Moscow Times.