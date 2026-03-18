Energikris i världen – då är Kina en vinnare

Kriget i Iran och störningarna i Hormuzsundet har skapat en global energikris. Men den slår olika hårt mot olika länder.

Här sticker Kina ut genom att man står relativt väl rustat.

Bakom motståndskraften ligger en långsiktig strategi som betonar självförsörjning och minskat beroende av enskilda leverantörer.

Liten exponering

Redan för flera år sedan signalerade president Xi Jinping att energiförsörjning skulle behandlas som en nationell säkerhetsfråga, skriver The Economist.

Sedan dess har landet arbetat systematiskt för att sprida sina importkällor, bygga upp reserver och utveckla alternativa energislag.

Trots att Kina är världens största oljeimportör är exponeringen mot Iran begränsad.