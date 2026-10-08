Det regnar bonusar över Goldman Sachs ledning. Den fina aktiekursen gör att de får ännu mer på papperet.
Goldman Sachs-vd:n får en miljard i bonus efter aktierusning
Goldman Sachs högsta chefer väntas få aktiebaserade bonusar värda mer än 500 miljoner dollar.
Det motsvarar omkring 5,3 miljarder kronor och sker inom ramen för ett femårigt incitamentsprogram.
Det blir en av de största särskilda ersättningarna i den amerikanska investmentbankens historia.
Stigande aktiekurs har hjälpt
Ett antal av Goldmans högsta chefer kommer att tilldelas aktier baserat på bankens utveckling under den femårsperiod som inleddes 2021, skriver Financial Times.
Det slutliga värdet på bonusarna avgörs av hur Goldman Sachs aktie har utvecklats jämfört med konkurrenterna vid slutet av oktober. Beloppet kan därför fortfarande förändras.
Goldman Sachs aktie har under perioden gått starkare än de flesta andra stora amerikanska investmentbanker, även om den har fallit tillbaka något under de senaste månaderna.
Det har gjort att värdet på det särskilda bonusprogrammet stigit kraftigt sedan det infördes.
Den största delen väntas gå till vd David Solomon, som enligt uppgifterna kan få aktier värda omkring 100 miljoner dollar, eller omkring en miljard kronor.
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Kan ta över som vd
Även presidenten och operativa chefen John Waldron omfattas av programmet. Waldron betraktas samtidigt som en möjlig efterträdare till Solomon.
Även andra personer som ingick i Goldmans ledningskommitté när programmet infördes 2021 väntas få del av ersättningen, under förutsättning att de fortfarande arbetar för banken.
När programmet presenterades 2021 värderades den prestationsbaserade aktietilldelningen till omkring 30 miljoner dollar för Solomon och 20 miljoner dollar för Waldron.
Sedan dess har Goldmans aktie stigit kraftigt.
Programmet infördes efter en period då Wall Street-banker gynnades av ett kraftigt uppsving för företagsaffärer och börsintroduktioner genom så kallade spac-bolag.
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Lyckades vända efter kritiken
Solomon har lett Goldman Sachs sedan 2018. Under hans första år som vd mötte han hård kritik efter bankens satsning på privatkundsmarknaden, som resulterade i miljardförluster.
Banken har därefter i stor utsträckning lämnat konsumentsatsningen och åter fokuserat på investmentbankverksamhet, handel och kapitalförvaltning.
Goldmans aktie har stigit omkring 180 procent under de senaste tre åren.
Solomon fick totalt 47 miljoner dollar i ersättning under förra året, en ökning med mer än 20 procent från året innan, skriver Reuters.
I början av 2025 fick både Solomon och Waldron dessutom femåriga bonusar för att stanna kvar i banken, värda omkring 80 miljoner dollar vardera.
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