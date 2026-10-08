Goldman Sachs-vd:n får en miljard i bonus efter aktierusning

Goldman Sachs högsta chefer väntas få aktiebaserade bonusar värda mer än 500 miljoner dollar.

Det motsvarar omkring 5,3 miljarder kronor och sker inom ramen för ett femårigt incitamentsprogram.

Det blir en av de största särskilda ersättningarna i den amerikanska investmentbankens historia.

Stigande aktiekurs har hjälpt

Ett antal av Goldmans högsta chefer kommer att tilldelas aktier baserat på bankens utveckling under den femårsperiod som inleddes 2021, skriver Financial Times.

Det slutliga värdet på bonusarna avgörs av hur Goldman Sachs aktie har utvecklats jämfört med konkurrenterna vid slutet av oktober. Beloppet kan därför fortfarande förändras.

Goldman Sachs aktie har under perioden gått starkare än de flesta andra stora amerikanska investmentbanker, även om den har fallit tillbaka något under de senaste månaderna.

Det har gjort att värdet på det särskilda bonusprogrammet stigit kraftigt sedan det infördes.

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Den största delen väntas gå till vd David Solomon, som enligt uppgifterna kan få aktier värda omkring 100 miljoner dollar, eller omkring en miljard kronor.

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