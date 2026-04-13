En förbränningsmotor som laddar elbilens batteri. Det är en lösning som nu diskuteras mycket bland tillverkare. Men det finns kritiker.
Ny lösning ska ge elbilar mycket längre räckvidd
Europeiska biltillverkare satsar på en ny typ av elbilar för att möta kundernas oro över räckvidd.
Den har dessutom ytterligare en fördel, åtminstone enligt förespråkarna: det ska stärka konkurrenskraften mot kinesiska aktörer.
Tekniken, så kallade räckviddsförlängda elbilar, kan bli ett viktigt komplement i övergången till helt elektriska fordon.
Ny lösning på ingång
Flera stora tillverkare, däribland Volkswagen, Renault och BMW, överväger att introducera modeller där en mindre förbränningsmotor fungerar som generator för att ladda batteriet.
Bilarna drivs främst av elmotorer men kan fortsätta köra längre sträckor utan laddning, vilket minskar behovet av stora batterier, skriver Financial Times.
Tekniken placerar sig mellan laddhybrider och rena elbilar.
Stort intresse i väst
Den anses kunna erbjuda lägre utsläpp än traditionella hybrider, samtidigt som den adresserar en av de största barriärerna för att få ut fler elbilar i användning: osäkerheten kring laddinfrastruktur och räckvidd.
I dagsläget är det kinesiska Leapmotor som är ensamt om att sälja denna typ av fordon i Europa.
Samtidigt växer intresset snabbt bland västerländska tillverkare, inte minst som ett svar på Kinas dominans inom batteriproduktion och kostnadseffektiv elbilstillverkning.
Geopolitiska skäl
En ytterligare drivkraft är geopolitiken. Räckviddsförlängda elbilar omfattas av EU:s tullar på kinesiska elbilar, till skillnad från laddhybrider.
Dessutom bygger tekniken på mindre batterier och använder förbränningsmotorer – ett område där europeisk industri fortfarande har ett starkt försprång.
För biltillverkarna innebär detta en möjlighet att utnyttja befintliga leverantörskedjor och kompetenser, samtidigt som de anpassar sig till en mer osäker politisk miljö.
Förändringar i klimatpolitik, särskilt i USA och EU, har skapat större flexibilitet kring framtida tekniska lösningar.
Riskerar högre utsläpp
Samtidigt finns det kritik. Miljöorganisationer varnar för att tekniken riskerar att bromsa övergången till helt utsläppsfria fordon.
När batteriet är urladdat kan bränsleförbrukningen ligga på nivåer jämförbara med traditionella bensinbilar.
Marknadsandelen är än så länge begränsad utanför Kina, men prognoser pekar på att tekniken kan ta en större roll i Europa under 2030-talet.
Osäkerheten handlar främst om hur länge konsumenter kommer att efterfråga denna typ av mellanlösning.
