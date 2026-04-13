Ny lösning ska ge elbilar mycket längre räckvidd

Stort intresse i väst

Den anses kunna erbjuda lägre utsläpp än traditionella hybrider, samtidigt som den adresserar en av de största barriärerna för att få ut fler elbilar i användning: osäkerheten kring laddinfrastruktur och räckvidd.

I dagsläget är det kinesiska Leapmotor som är ensamt om att sälja denna typ av fordon i Europa.

Samtidigt växer intresset snabbt bland västerländska tillverkare, inte minst som ett svar på Kinas dominans inom batteriproduktion och kostnadseffektiv elbilstillverkning.

Geopolitiska skäl

En ytterligare drivkraft är geopolitiken. Räckviddsförlängda elbilar omfattas av EU:s tullar på kinesiska elbilar, till skillnad från laddhybrider.

Dessutom bygger tekniken på mindre batterier och använder förbränningsmotorer – ett område där europeisk industri fortfarande har ett starkt försprång.

För biltillverkarna innebär detta en möjlighet att utnyttja befintliga leverantörskedjor och kompetenser, samtidigt som de anpassar sig till en mer osäker politisk miljö.

Förändringar i klimatpolitik, särskilt i USA och EU, har skapat större flexibilitet kring framtida tekniska lösningar.

Riskerar högre utsläpp

Samtidigt finns det kritik. Miljöorganisationer varnar för att tekniken riskerar att bromsa övergången till helt utsläppsfria fordon.

När batteriet är urladdat kan bränsleförbrukningen ligga på nivåer jämförbara med traditionella bensinbilar.

Marknadsandelen är än så länge begränsad utanför Kina, men prognoser pekar på att tekniken kan ta en större roll i Europa under 2030-talet.

Osäkerheten handlar främst om hur länge konsumenter kommer att efterfråga denna typ av mellanlösning.

