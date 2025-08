Försiktigheten håller företagarna i ett järngrepp

Företagarförtroendet stiger

Samtidigt som försiktigheten består har förtroendet bland företagarna faktiskt förbättrats något.

Företagarindikatorn, som mäter skillnaden mellan andelen som tror på positiv respektive negativ utveckling, steg från plus 7 till plus 9 jämfört med föregående månad.

Andelen företagare som väntar sig negativ utveckling minskade från 18 till 14 procent, medan andelen som ser positivt på framtiden sjönk från 25 till 23 procent.

Sommardipp drabbar omsättning och arbetstid

Samtidigt rasar alla ekonomiska indikatorer.

Omsättning, likviditet och arbetstid sjunker kraftigt – med arbetstiden och omsättningen som båda noterar ett balansmått på minus 11.

Men detta är enligt SEB:s privatekonom Américo Fernández helt normalt för årstiden.

”Under sommaren tenderar mångas verksamheter att gå på sparlåga, vilket innebär att en nedgång i de ekonomiska indikatorerna är väntad”, förklarar Fernández i ett pressmeddelande.

Hushållsoptimism kan vända trenden

Den verkliga nyheten ligger i framtidsperspektivet.

Trots den rådande försiktigheten ser Fernández ljusare på utvecklingen framöver, men inte på grund av företagarnas egna förväntningar.

”Blickar vi mot hösten finns det dock anledning att vara optimistisk. Hushållen ser allt ljusare på framtiden, vilket gradvis bör återspeglas i en ökad konsumtion och bättre utgångsläge för många företag”, säger han.

Stora skillnader mellan män och kvinnor

Bakom de övergripande måtten döljer sig betydande variationer.

Manliga företagare visar betydligt högre optimism med ett balansmått på plus 11, medan kvinnliga företagare endast når plus 4.

Aktiebolag presterar sämre (plus 4) än enskilda firmor (plus 14) – och företag med utländsk bakgrund hamnar på bara plus 2.

Mest slående är skillnaderna mellan olika omsättningsnivåer. Företag med omsättning över en miljon kronor når ett balansmått på plus 13, medan de minsta företagarna stannar på plus 6.

Historiskt har denna indikator rört sig mellan djupt negativa nivåer och toppar runt plus 25, vilket placerar dagens plus 9 i ett försiktigt optimistiskt läge.

