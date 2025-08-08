Låt företaget investera i bitcoin – och det kan bli raket på börsen. Det har flera vd:ar fått erfara. Men kritiker varnar för riskerna.
Företag pumpar upp aktiekurser med bitcoin
Bitcoin ligger och snuddar vid sin högsta notering någonsin, vilket innebär att en bitcoin är värd över 1,1 miljoner kronor.
Det försöker en rad börsnoterade bolag dra nytta av.
De har nämligen investerat stora summor i bitcoin och andra kryptotillgångar i hopp om att lyfta sina aktiekurser – men kritiker pekar på att det kan vara riskfyllt för hela systemet, skriver Financial Times.
Trump ger råg i ryggen
Enligt rådgivningsfirman Architect Partners har 154 börsnoterade bolag hittills i år avsatt eller tagit in sammanlagt nästan 100 miljarder dollar för kryptoinvesteringar.
Det kan jämföras med drygt 33 miljarder dollar totalt under alla tidigare år, från endast tio företag.
Bland de nya aktörerna finns biotechbolag, guldgruvor, hotellkedjor, elbilstillverkare och e-handelsföretag, ofta utan tidigare erfarenhet av digitala tillgångar.
Trenden förstärks av att bitcoin och ledande aktieindex slagit rekord under året. Dessutom har det kommit politiskt stöd, särskilt i USA där Donald Trump har gjort kryptovänliga uttalanden.
Kan ge skattemässiga fördelar
Vissa länder, som Storbritannien och Japan, har förbjudit kryptobaserade börshandlade fonder, vilket gjort kryptotunga bolag till ett indirekt investeringsalternativ.
På flera marknader ger sådana investeringar dessutom skattemässiga fördelar jämfört med direktinnehav av kryptovalutor.
Strategin bygger på att bolagen snabbt ökar mängden bitcoin per aktie, ofta genom nyemissioner eller skuldfinansiering.
Varnar för risker
Investerare värderar inte bara kryptotillgångarna utan även förväntad tillväxt i innehaven.
I vissa fall överstiger marknadsvärdet både bolagets rörelseresultat och det faktiska värdet av dess kryptoinnehav med råge.
Kritiker varnar för att upplägget skapar betydande finansiella risker. Ett kraftigt prisfall på bitcoin skulle direkt slå mot aktiekurserna och försätta högt skuldsatta bolag i svårigheter att betala räntor och amorteringar.
Vill använda kryptoinnehavet
Om många aktörer samtidigt tvingas sälja innehav för att möta sina åtaganden kan det skapa bredare marknadsstörningar.
”Det är jämförbart med internetbubblan 1998”, säger Brian Estes på Off The Chain Capital, då många företag ville marknadsföra sig som internetbolag.
Flera bolag planerar nu att använda sina kryptoinnehav som säkerhet för nya affärsområden inom finansiella tjänster, exempelvis utlåning.
Kapital strömmar in
Liknande satsningar kollapsade dock under kryptokraschen 2022, när fallande priser utlöst en kedja av konkurser.
Trots varningssignalerna fortsätter kapital att strömma in i sektorn, drivet av hopp om fortsatt prisuppgång och snabba vinster.
