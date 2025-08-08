Företag pumpar upp aktiekurser med bitcoin

Bitcoin ligger och snuddar vid sin högsta notering någonsin, vilket innebär att en bitcoin är värd över 1,1 miljoner kronor.

Det försöker en rad börsnoterade bolag dra nytta av.

Missa inte: Guldfeber i kryptovärlden – bankerna rusar efter stablecoin. Realtid

De har nämligen investerat stora summor i bitcoin och andra kryptotillgångar i hopp om att lyfta sina aktiekurser – men kritiker pekar på att det kan vara riskfyllt för hela systemet, skriver Financial Times.

Trump ger råg i ryggen

Enligt rådgivningsfirman Architect Partners har 154 börsnoterade bolag hittills i år avsatt eller tagit in sammanlagt nästan 100 miljarder dollar för kryptoinvesteringar.

Det kan jämföras med drygt 33 miljarder dollar totalt under alla tidigare år, från endast tio företag.

Vicepresident JD Vance är en av dem som har varit positivt inställda till kryptovalutor. (Foto: John Locher/AP/TT)

ANNONS

Bland de nya aktörerna finns biotechbolag, guldgruvor, hotellkedjor, elbilstillverkare och e-handelsföretag, ofta utan tidigare erfarenhet av digitala tillgångar.

Trenden förstärks av att bitcoin och ledande aktieindex slagit rekord under året. Dessutom har det kommit politiskt stöd, särskilt i USA där Donald Trump har gjort kryptovänliga uttalanden.

Missa inte: Musk flyttar stor andel bitcoin. Dagens PS