"Asbeststaden" har hittat ny jätteindustri – utlöst politisk konflikt

Den brasilianska gruvstaden Minaçu har hamnat i centrum för USA:s försök att minska beroendet av Kina för sällsynta jordartsmetaller.

En gruva utanför staden väntas bli en viktig västerländsk källa till mineraler som används i bland annat elbilar, vindkraftverk och försvarsmateriel.

Minaçu byggde tidigare stora delar av sin ekonomi kring asbest.

Har liten egen produktion

När materialet förbjöds på grund av hälsoriskerna minskade verksamheten och stadens framtid blev osäker. Nu hoppas invånarna att utvinningen av sällsynta jordartsmetaller ska skapa ett nytt ekonomiskt uppsving, skriver Financial Times.

Brasilien har världens näst största reserver av sällsynta jordartsmetaller efter Kina, enligt den amerikanska myndigheten US Geological Survey. Landets faktiska produktion är dock fortfarande liten.

Kina dominerar både brytningen och framför allt bearbetningen av mineralerna. Efter att Peking begränsade exporten som svar på amerikanska tullar har jakten på alternativa leverantörer intensifierats.

I Minaçu driver gruvbolaget Serra Verde en anläggning som redan har fått investeringar på över en miljard dollar.

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