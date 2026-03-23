ECB-toppen: AI kan lyfta tillväxten med fyra procent

Artificiell intelligens kan ge ett betydande lyft till produktiviteten i euroområdet under det kommande decenniet.

Enligt bedömningar från Europeiska centralbanken kan tekniken bidra med över fyra procentenheter i ökad produktivitetstillväxt, beroende på hur snabbt den tas i bruk.

Uttalandet kommer från ECB:s chefsekonom Philip Lane, som lyfter fram AI som en av de viktigaste långsiktiga drivkrafterna för regionens ekonomi.

Kan påverka tillväxten

Samtidigt betonar han att utfallet är osäkert och varierar kraftigt beroende på investeringstakt och spridning i näringslivet.

Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare teknologiska genombrott, som internet, kan produktiviteten öka mer måttligt.

Men om införandet fortsätter i nuvarande takt och når en stor del av ekonomin, kan effekterna bli betydligt större.

”Den största effekten kommer att uppnås om AI väsentligt ökar innovationstakten, eftersom detta snarare än att bara öka produktivitetsnivån skulle kunna öka den långsiktiga potentiella tillväxttakten”, säger Lane, enligt Reuters.