AI:s effekt på tillväxten är en omdebatterad fråga. En som ser ljust på saken är Philip Lane, chefsekonom på ECB.
ECB-toppen: AI kan lyfta tillväxten med fyra procent
Artificiell intelligens kan ge ett betydande lyft till produktiviteten i euroområdet under det kommande decenniet.
Enligt bedömningar från Europeiska centralbanken kan tekniken bidra med över fyra procentenheter i ökad produktivitetstillväxt, beroende på hur snabbt den tas i bruk.
Uttalandet kommer från ECB:s chefsekonom Philip Lane, som lyfter fram AI som en av de viktigaste långsiktiga drivkrafterna för regionens ekonomi.
Kan påverka tillväxten
Samtidigt betonar han att utfallet är osäkert och varierar kraftigt beroende på investeringstakt och spridning i näringslivet.
Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare teknologiska genombrott, som internet, kan produktiviteten öka mer måttligt.
Men om införandet fortsätter i nuvarande takt och når en stor del av ekonomin, kan effekterna bli betydligt större.
”Den största effekten kommer att uppnås om AI väsentligt ökar innovationstakten, eftersom detta snarare än att bara öka produktivitetsnivån skulle kunna öka den långsiktiga potentiella tillväxttakten”, säger Lane, enligt Reuters.
Finns riskfaktorer
Samtidigt finns riskfaktorer som kan bromsa utvecklingen. Höga energikostnader lyfts fram som ett särskilt hinder, eftersom AI kräver stora mängder datorkraft och därmed energi.
Ett långvarigt energiprislyft kan därför både fördröja utvecklingen av nya AI-modeller och minska företagens vilja att investera i tekniken.
Europa anses dessutom ligga efter i den globala konkurrensen. En relativt liten andel av regionens patent är kopplade till AI jämfört med USA, vilket speglar ett beroende av utländsk teknologi.
Företag och institutioner inom euroområdet betalar årligen betydande summor i licensavgifter till externa aktörer, främst amerikanska bolag.
Mer kapital behövs
En annan utmaning är tillgången till kapital. Mindre utvecklade kapitalmarknader i Europa gör det svårare för innovativa företag att växa snabbt och dra nytta av nya teknologier.
För att realisera AI:s potential pekar experter på behovet av bredare finansieringsmöjligheter, ökad kompetensutveckling och satsningar på immateriella tillgångar.
Trots dessa hinder ses AI som en central faktor för Europas framtida konkurrenskraft. Om rätt förutsättningar skapas kan tekniken inte bara effektivisera befintliga processer utan också bidra till ökad innovationstakt.
På kort sikt ligger dock fokus för centralbanken på mer akuta frågor, såsom geopolitisk oro och inflation. På längre sikt framstår AI som en avgörande komponent för att stärka tillväxten i euroområdet.
