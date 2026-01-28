Fed håller räntan still – men pressas från flera håll

Enligt CME Groups FedWatch-verktyg ger terminsmarknaden en 97-procentig sannolikhet för att Fed håller räntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75 procent, rapporterar Yahoo Finance.

Efter tre räntesänkningar under andra halvåret 2025 har Fed-tjänstemän signalerat att de kommer att bedöma ekonomin möte för möte innan de bestämmer nästa steg.

Avvaktande hållning efter turbulent höst

Beslutet att pausa räntesänkningarna kommer efter en period av oenighet inom Federal Open Market Committee (FOMC).

Vid decembermötet röstade medlemmar emot den då genomförda sänkningen på 0,25 procentenheter, både de som ville sänka mer och de som ville hålla emot.

”Fed vill helt enkelt stå still. De känner att de har tid att avvakta och se”, sa tidigare Fed-vice ordförande Roger Ferguson till CNBC under måndagen.

Ferguson beskrev mötet som ”avvaktande” där marknaden bör lyssna efter signaler om framtida åtgärder.

Den senaste tidens ekonomiska data pekar på stabilisering. Arbetslösheten sjönk oväntat till 4,4 procent i december samtidigt som ekonomin skapade 50 000 nya jobb.

Inflationen, mätt med Fed:s föredragna mått PCE, låg på 2,8 procent för oktober-november kombinerat.