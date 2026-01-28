Den amerikanska centralbanken Federal Reserve inleder sitt första policymöte för 2026 på tisdagen, och marknaderna räknar med att räntan kommer att ligga fast när beslutet presenteras på onsdag.
Fed håller räntan still – men pressas från flera håll
Mest läst i kategorin
490 miljoner kronor in – Lunar laddar för nordisk offensiv
Lunar fyller på kassan med nästan en halv miljard kronor – och siffrorna bakom affären visar hur snabbt banken växer i Norden. Den nordiska digitalbanken Lunar tar in 490 miljoner kronor i nytt kapital. Pengarna ska användas till att växa snabbare inom företagsaffären, bygga ut låneverksamheten och fortsätta expansionen i Norden, med särskilt fokus på …
Världen förbereder sig på en framtid utan dollarn
Förtroendet för den amerikanska dollarn som världens främsta reservvaluta utmanas alltmer av Donald Trumps oförutsägbara politik och hot om tullkrig. Samtidigt som centralbanker runt om i världen hamstrar guld i rekordtakt, bygger framför allt BRICS-länderna upp parallella betalningssystem för att minska sitt dollarberoendet. Dollarns försvagning under Trumps andra mandatperiod är inte enbart en följd av …
Svenskarna som tjänat miljarder på Revolut
När den brittiska nätbanken Revolut i höstas värderades till runt 75 miljarder dollar var det inte bara grundare och anställda som blev rikare. Flera svenska investerare har gjort en av de mest lönsamma investeringarna i fintech. Det tydligaste exemplet är riskkapitalbolaget Sprints, grundat av Henrik Persson och Pierre Siri. Bolaget gick in i Revolut redan …
Swedbank har friats – men den här utredningen återstår
Swedbank har kunnat lägga flera amerikanska utredningar bakom sig, men en granskning från finansmyndigheten i delstaten New York återstår fortfarande att avslutas. Utredningen inleddes efter att SVT:s Uppdrag granskning i februari 2019 avslöjat att Swedbank (börskurs Swedbank) kan ha vilselett amerikanska myndigheter. När DFS 2016 krävde uppgifter om bankens kunders kopplingar till den ökända advokatbyrån …
Vd för Handelsbanken Fonder lämnar med omedelbar verkan
Magdalena Wahlqvist Alveskog lämnar sin roll som vd för Handelsbanken Fonder efter 33 år inom banken. Beskedet kommer, enligt Dagens Industri, på egen begäran. Det innebär att fondbolaget nu går in i en övergångsperiod. Styrelsen har utsett Emma Viotti, i dag ställföreträdande vd och produktchef, till tillförordnad vd från den 21 januari 2026. Rekryteringen av …
Enligt CME Groups FedWatch-verktyg ger terminsmarknaden en 97-procentig sannolikhet för att Fed håller räntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75 procent, rapporterar Yahoo Finance.
Efter tre räntesänkningar under andra halvåret 2025 har Fed-tjänstemän signalerat att de kommer att bedöma ekonomin möte för möte innan de bestämmer nästa steg.
Avvaktande hållning efter turbulent höst
Beslutet att pausa räntesänkningarna kommer efter en period av oenighet inom Federal Open Market Committee (FOMC).
Missa inte: Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år. Dagens PS
Vid decembermötet röstade medlemmar emot den då genomförda sänkningen på 0,25 procentenheter, både de som ville sänka mer och de som ville hålla emot.
”Fed vill helt enkelt stå still. De känner att de har tid att avvakta och se”, sa tidigare Fed-vice ordförande Roger Ferguson till CNBC under måndagen.
Ferguson beskrev mötet som ”avvaktande” där marknaden bör lyssna efter signaler om framtida åtgärder.
Den senaste tidens ekonomiska data pekar på stabilisering. Arbetslösheten sjönk oväntat till 4,4 procent i december samtidigt som ekonomin skapade 50 000 nya jobb.
Inflationen, mätt med Fed:s föredragna mått PCE, låg på 2,8 procent för oktober-november kombinerat.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Politisk storm kring Powell
Det som verkligen kommer att följa med spänning är Fed-ordförande Jerome Powells presskonferens efter beslutet.
Powell står just nu i centrum för en politisk storm efter att justitiedepartementet inlett en brottsutredning mot honom gällande renoveringskostnader för Fed:s huvudkontor, skriver bland annat Investopedia.
Läs även: Politisk storm kring Breman efter stöd till Fed-chefen. Realtid
I ett ovanligt öppet videoklipp kallade Powell utredningen för en ”förevändning” för president Trumps vilja att pressa Fed till ännu större räntesänkningar.
Trump har själv sagt att han inte kände till utredningen, men har samtidigt uttryckt önskan om kraftigt lägre räntor.
Efterträdare ska utses inom kort
Ytterligare spänning tillkommer genom att Trump väntas meddela sin kandidat som Powells efterträdare inom kort, möjligen redan denna vecka.
Missa inte: Nu vill Trump åtala Fed-chefen. Dagens PS
Bland annat har Fed-guvernören Kevin Warsh, Fed-guvernören Chris Waller, samt BlackRocks Rick Rieder lyfts fram som favoriter till posten. Powells mandatperiod som ordförande löper ut i maj.
”Powell kommer sannolikt att undvika att kommentera justitiedepartementets utredning direkt”, säger Gregory Daco, chefsekonom på EY-Parthenon, till CNBC.
Men frågor om centralbankens oberoende är oundvikliga.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.