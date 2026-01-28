28 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

JUST NU:

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Realtid.se
Bank & Fintech

Fed håller räntan still – men pressas från flera håll

usa
Jerome Powell ska sluta som Fed-chef under nästa år. (Foto: Jacquelyn Martin/AP/TT).
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve inleder sitt första policymöte för 2026 på tisdagen, och marknaderna räknar med att räntan kommer att ligga fast när beslutet presenteras på onsdag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt CME Groups FedWatch-verktyg ger terminsmarknaden en 97-procentig sannolikhet för att Fed håller räntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75 procent, rapporterar Yahoo Finance.

Efter tre räntesänkningar under andra halvåret 2025 har Fed-tjänstemän signalerat att de kommer att bedöma ekonomin möte för möte innan de bestämmer nästa steg.

Avvaktande hållning efter turbulent höst

Beslutet att pausa räntesänkningarna kommer efter en period av oenighet inom Federal Open Market Committee (FOMC).

Missa inte: Råvarustrateg: Guld kan nå 7 150 dollar i år. Dagens PS

Vid decembermötet röstade medlemmar emot den då genomförda sänkningen på 0,25 procentenheter, både de som ville sänka mer och de som ville hålla emot.

”Fed vill helt enkelt stå still. De känner att de har tid att avvakta och se”, sa tidigare Fed-vice ordförande Roger Ferguson till CNBC under måndagen.

Ferguson beskrev mötet som ”avvaktande” där marknaden bör lyssna efter signaler om framtida åtgärder.

ANNONS

Den senaste tidens ekonomiska data pekar på stabilisering. Arbetslösheten sjönk oväntat till 4,4 procent i december samtidigt som ekonomin skapade 50 000 nya jobb.

Inflationen, mätt med Fed:s föredragna mått PCE, låg på 2,8 procent för oktober-november kombinerat.

ANNONS

Politisk storm kring Powell

Det som verkligen kommer att följa med spänning är Fed-ordförande Jerome Powells presskonferens efter beslutet.

Powell står just nu i centrum för en politisk storm efter att justitiedepartementet inlett en brottsutredning mot honom gällande renoveringskostnader för Fed:s huvudkontor, skriver bland annat Investopedia.

Läs även: Politisk storm kring Breman efter stöd till Fed-chefen. Realtid

I ett ovanligt öppet videoklipp kallade Powell utredningen för en ”förevändning” för president Trumps vilja att pressa Fed till ännu större räntesänkningar.

Trump har själv sagt att han inte kände till utredningen, men har samtidigt uttryckt önskan om kraftigt lägre räntor.

ANNONS

Efterträdare ska utses inom kort

Ytterligare spänning tillkommer genom att Trump väntas meddela sin kandidat som Powells efterträdare inom kort, möjligen redan denna vecka.

Missa inte: Nu vill Trump åtala Fed-chefen. Dagens PS

Bland annat har Fed-guvernören Kevin Warsh, Fed-guvernören Chris Waller, samt BlackRocks Rick Rieder lyfts fram som favoriter till posten. Powells mandatperiod som ordförande löper ut i maj.

”Powell kommer sannolikt att undvika att kommentera justitiedepartementets utredning direkt”, säger Gregory Daco, chefsekonom på EY-Parthenon, till CNBC.

Men frågor om centralbankens oberoende är oundvikliga.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Federal ReserveJerome PowellRänta
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS