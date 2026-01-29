Dödförklarad klassiker slår rekord: 85 000 sålda bilar och tomma lager

När MG Rover Group gick i konkurs 2005 satte det punkt för den sista stora brittiskägda biltillverkaren, och många bedömare trodde att det klassiska varumärket var historia.

Men samma år förvärvades märket av den kinesiska industrikoncernen SAIC Motor, som såg potential i det anrika namnet.

Produktionen flyttades gradvis från den brittiska fabriken i Longbridge till Kina.

I stället för att blicka bakåt valde SAIC att bygga varumärket på elektrifiering, prisvärdhet och internationell expansion.

Dramatisk försäljningsökning

Försäljningssiffrorna talar sitt tydliga språk.

Från blygsamma 3 100 sålda bilar i Storbritannien år 2015 har volymen exploderat till över 85 000 fordon under det senaste året, enligt Society of Motor Manufacturers and Traders.

MG har därmed etablerat sig som det enda kinesiskt ägda märket bland de tio största bilmärkena i Storbritannien, före etablerade konkurrenter som Vauxhall, Honda och Renault. SUV-modellen MG HS blev landets åttonde mest sålda bilmodell under 2025.

”Vi har faktiskt slut på bilar. Jag har aldrig varit i en situation som jag är i idag”, säger Guy Pigounakis, MG:s kommersiella direktör i Storbritannien, till Financial Times.