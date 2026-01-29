Det ikoniska brittiska bilmärket MG, som en gång räknade Elvis Presley och kung Charles bland sina fans, har gjort en remarkabel återkomst efter att ha övertagits av kinesiska ägare. Nu är efterfrågan så stor att lagret tagit slut.
Dödförklarad klassiker slår rekord: 85 000 sålda bilar och tomma lager
När MG Rover Group gick i konkurs 2005 satte det punkt för den sista stora brittiskägda biltillverkaren, och många bedömare trodde att det klassiska varumärket var historia.
Men samma år förvärvades märket av den kinesiska industrikoncernen SAIC Motor, som såg potential i det anrika namnet.
Produktionen flyttades gradvis från den brittiska fabriken i Longbridge till Kina.
I stället för att blicka bakåt valde SAIC att bygga varumärket på elektrifiering, prisvärdhet och internationell expansion.
Dramatisk försäljningsökning
Försäljningssiffrorna talar sitt tydliga språk.
Från blygsamma 3 100 sålda bilar i Storbritannien år 2015 har volymen exploderat till över 85 000 fordon under det senaste året, enligt Society of Motor Manufacturers and Traders.
Läs även: ”Vad hände nu?” – Kinesisk jätte rusar förbi med ny superteknik. Dagens PS
MG har därmed etablerat sig som det enda kinesiskt ägda märket bland de tio största bilmärkena i Storbritannien, före etablerade konkurrenter som Vauxhall, Honda och Renault. SUV-modellen MG HS blev landets åttonde mest sålda bilmodell under 2025.
”Vi har faktiskt slut på bilar. Jag har aldrig varit i en situation som jag är i idag”, säger Guy Pigounakis, MG:s kommersiella direktör i Storbritannien, till Financial Times.
Strategi bakom framgången
MG:s brittiska återkomst började ta fart för fem år sedan genom en tvådelad strategi. Företaget förnyade sitt modellutbud samtidigt som återförsäljarnätet byggdes ut kraftigt för att täcka 90 procent av landet.
När etablerade biltillverkare drog sig tillbaka från återförsäljarmodellen efter covid-19-pandemin valde MG motsatt väg. Bolaget fyllde de tomma utrymmena och utnyttjade sitt historiska varumärke för att locka bilhandlare.
”Alla hade på sin tid MG-bilar. Vi återupprättade historiska relationer med märket”, säger Pigounakis till Financial Times.
Missa inte: Den dödförklarades – nu mullrar V8:an igen. Dagens PS
Det expanderande återförsäljarnätet kombinerades med prisvärda modeller.
Bensinversionen av ZS startade på omkring 15 000 pund och blev en brittisk storsäljare 2021. MG4, lanserad året därpå med ett startpris på 26 000 pund, blev enligt Pigounakis den första elbilen som uppnådde ”verklig prisparitet” med sin bensinekvivalent.
Stark position även i Norden
MG:s framgång begränsar sig inte till Storbritannien.
I Norge är MG nu ett av de mest sålda bilmärkena, enligt norska TV2.
Missa inte: Kinesiska jätten tar sikte på Indien när Tesla tappar mark. Realtid
Efter en 13 år lång frånvaro återvände märket 2019, och sedan dess har försäljningen legat på en stabilt hög nivå.
Växande konkurrens
MG:s framgång är del av en bredare utveckling där kinesiska biltillverkare snabbt vinner mark.
Sammanlagt såldes nära 200 000 kinesiskt ägda bilar i Storbritannien förra året, mer än en fördubbling jämfört med 2024.
Läs även: Elbilsdrömmen sprack – miljarder upp i rök och massuppsägningar. Realtid
Trots att Bryssel belagt MG med tullar på 45 procent ökade bolagets europeiska försäljning med nästan 40 procent under de första elva månaderna, enligt handelsorganet Acea.
Konkurrensen hårdnar dock.
BYD tog 2,5 procents marknadsandel i Storbritannien förra året medan Chery-koncernen nådde 2,7 procent.
För att kringgå handelshinder planerar MG att öppna fler fabriker världen över, inklusive möjligen en produktionsanläggning i Europa.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
