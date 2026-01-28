Kinesiska jätten tar sikte på Indien när Tesla tappar mark

Beslutet kommer efter att försäljningen nästan fördubblades förra året samtidigt som företaget kämpar med strikta importregler.

BYD utvärderar någon form av lokal montering och arbetar med att få lokala säkerhets- och regelcertifieringar för fler modeller på grund av importkvoter, rapporterar Bloomberg.

Företagets försäljning i Indien ökade med omkring 88 procent förra året till ungefär 5 500 bilar. Det sätter press på BYD:s möjlighet att verka under regler som begränsar importen av varje färdigbyggd modell till 2 500 enheter.

Hundratals orders väntar

Återförsäljare sitter på hundratals beställningar, vilket står i skarp kontrast till Tesla som erbjuder rabatter på vissa varianter för att öka försäljningen i Indien.

Kinesiska BYD utmanar Europa och USA och nu även Indien. (Foto: Tatan Syuflana/AP-TT))

Även om Indien tidigare avvisat BYD:s planer på att bygga en fullskalig monteringsanläggning i landet, överväger det kinesiska företaget nu att sätta ihop halvmonterade delar.

ANNONS

Vilket skulle vara billigare och enklare att få godkänt regulatoriskt.

Missa inte: Biljättens plan: Erövra Sverige med elbilar. Realtid

Flytter från Kina när tillväxten avtar där blir allt viktigare för BYD när tillväxten bromsar in hemma på grund av minskade elbilar-subventioner och ökad konkurrens.

Företaget siktar på att öka leveranserna till marknader utanför Kina med nästan 25 procent i år.