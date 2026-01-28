Den kinesiska elbilsjätten BYD funderar på att starta lokal montering i Indien för att möta den explosiva efterfrågan på sina elbilar.
Kinesiska jätten tar sikte på Indien när Tesla tappar mark
Beslutet kommer efter att försäljningen nästan fördubblades förra året samtidigt som företaget kämpar med strikta importregler.
BYD utvärderar någon form av lokal montering och arbetar med att få lokala säkerhets- och regelcertifieringar för fler modeller på grund av importkvoter, rapporterar Bloomberg.
Företagets försäljning i Indien ökade med omkring 88 procent förra året till ungefär 5 500 bilar. Det sätter press på BYD:s möjlighet att verka under regler som begränsar importen av varje färdigbyggd modell till 2 500 enheter.
EU–Indien-avtal tänder biloro – Trump håller tyst
EU och Indien har ingått ett historiskt handelsavtal som drastiskt sänker tullarna på bilar – indiska bilaktier faller.
Hundratals orders väntar
Återförsäljare sitter på hundratals beställningar, vilket står i skarp kontrast till Tesla som erbjuder rabatter på vissa varianter för att öka försäljningen i Indien.
Även om Indien tidigare avvisat BYD:s planer på att bygga en fullskalig monteringsanläggning i landet, överväger det kinesiska företaget nu att sätta ihop halvmonterade delar.
Vilket skulle vara billigare och enklare att få godkänt regulatoriskt.
Missa inte: Biljättens plan: Erövra Sverige med elbilar. Realtid
Flytter från Kina när tillväxten avtar där blir allt viktigare för BYD när tillväxten bromsar in hemma på grund av minskade elbilar-subventioner och ökad konkurrens.
Företaget siktar på att öka leveranserna till marknader utanför Kina med nästan 25 procent i år.
Prismässigt fördelaktigt mot Tesla
BYD säljer modellerna Atto 3 kompakt e-SUV och eMax7 MPV i Indien. Båda godkända för import utöver 2 500-bilars kvoten, tillsammans med Sealion 7 och sedanen Seal.
Atto 3 börjar på 2,5 miljoner rupier (27 255 dollar) även med en importtull på 70 procent, enligt Bloomberg.
Läs även: BYD tar globalt grepp – var femte elbil kommer från samma tillverkare. Dagens PS
Det placerar den i premiumsegmentet av Indiens massmarknads-elbilssegment tillsammans med Mahindra & Mahindra och Tata Motors, samtidigt som den underskrider Tesla i pris.
Sealion 7, som sålde 2 200 enheter i Indien förra året, kostar mellan 4,9 och 5,5 miljoner rupier, under Teslas Model Y som börjar på 6 miljoner rupier.
Rätt tajming när EU öppnar
BYD:s expansion i Indien sker samtidigt som landet förbereder stora tullsänkningar för europeiska biltillverkare inom ramen för ett omfattande frihandelsavtal med EU.
Indien planerar att sänk
Missa inte: Volkswagens räddningsplan – bli mer kinesiskt. Realtid
Öppningen av den indiska marknaden kommer vid en kritisk tidpunkt för både europeisk och kinesisk bilindustri.
När den indiska marknaden förväntas växa till 6 miljoner fordon årligen till 2030 planerar flera företag redan nya investeringar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
