Stark rapport för Disney – men snart lämnar vd:n

När Walt Disney Company skulle redovisa sin kvartalsrapport var det många som tittade uppmärksamt.

Bolaget kunde också rapportera ett starkt kvartalsresultat där nöjesparkerna stod för den största tillväxten.

Intäkterna från bolagets nöjesparker och resorter nådde rekordnivåer, vilket bidrog till att balansera högre kostnader inom underhållning och marknadsföring.

Varnar för dämpning

Nettoresultatet uppgick till 2,48 miljarder dollar under kvartalet som avslutades vid årsskiftet, en minskning jämfört med samma period året innan.

De amerikanska parkerna visade särskilt stark utveckling med ökade besökarintäkter, samtidigt som kryssningsverksamheten gynnades av fler passagerare och tillskottet av ett nytt fartyg, skriver Yahoo Finance.

Disney varnade dock för att tillväxten inom parker och kryssningar kan bli mer dämpad under innevarande kvartal, bland annat till följd av minskat inflöde av utländska turister till USA.

Disney-vd:n ska avgå

Streamingverksamheten visade tydlig förbättring, där Disney+ och Hulu kraftigt ökade sitt rörelseresultat, främst drivet av högre priser.

I år är det tänkt att Disneys legendariske vd Bob Iger ska lämna över chefsskapet till en efterträdare.