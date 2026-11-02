Disney har redan plockat över majoriteten av alla anställda på Character.AI. Nu får man även köpa över tillgångarna.
Disney tog 66 av 86 anställda – sedan gick AI-bolaget i konkurs
En amerikansk konkursdomare har gett klartecken till att AI-bolaget Character.AI går vidare med försäljningen av sina tillgångar.
Beslutet fattades trots invändningar från delstaternas justitieministrar, som anser att processen gynnar Disney på bekostnad av andra potentiella köpare.
Character.AI ansökte om konkursskydd den 12 oktober. I samband med processen har Disney erbjudit 20 miljoner dollar för en icke-exklusiv licens till bolagets chatbotteknik.
Gick med rejäl förlust
Underlaget omfattar däremot varken själva plattformen eller användardata, inklusive användarnas chatthistorik, skriver Reuters.
Bakgrunden till konkursen är enligt bolaget en kombination av rättsprocesser, myndighetsgranskningar, höga kostnader för AI-kompetens och datorkraft samt en affärsmodell som inte lyckats bli lönsam.
Bolaget förlorade dessutom tillgången till sina grundare när Google rekryterade dem i stället för att investera i verksamheten.
Character.AI gick därefter med förluster på mellan åtta och nio miljoner dollar i månaden, eftersom kostnaderna för personal och datorkraft vida översteg intäkterna från annonser och användaravgifter.
En central del av kritiken mot försäljningsprocessen är att Disney redan rekryterat merparten av Character.AI:s personal.
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Har gått över till Disney
Av bolagets 86 anställda har 66 gått över till Disney, däribland den tidigare vd. Disney väntas betala sammanlagt 180 miljoner dollar till dessa anställda under de kommande tre åren.
Det är betydligt mer än de 20 miljoner dollar som Disney erbjuder för licensen till chatbottekniken.
Representanter för 41 delstater menar att rekryteringarna försämrat förutsättningarna för andra budgivare.
Character.AI har samtidigt anklagats i flera rättsprocesser för att chatbotarna ska ha uppmuntrat barn till självmord och självskadebeteende.
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Kan prövas längre fram
Även det amerikanska justitiedepartementets konkursövervakare har invänt mot försäljningsprocessen.
Domaren godkände dock inte de juridiska ansvarsfriheter som Disney och de tidigare anställda har förhandlat fram. Dessa kan prövas separat längre fram.
Bolaget väntas återvända till domstolen den 30 november för att få försäljningen slutligt godkänd.
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