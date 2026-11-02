Disney tog 66 av 86 anställda – sedan gick AI-bolaget i konkurs

En amerikansk konkursdomare har gett klartecken till att AI-bolaget Character.AI går vidare med försäljningen av sina tillgångar.

Beslutet fattades trots invändningar från delstaternas justitieministrar, som anser att processen gynnar Disney på bekostnad av andra potentiella köpare.

Character.AI ansökte om konkursskydd den 12 oktober. I samband med processen har Disney erbjudit 20 miljoner dollar för en icke-exklusiv licens till bolagets chatbotteknik.

Gick med rejäl förlust

Underlaget omfattar däremot varken själva plattformen eller användardata, inklusive användarnas chatthistorik, skriver Reuters.

Bakgrunden till konkursen är enligt bolaget en kombination av rättsprocesser, myndighetsgranskningar, höga kostnader för AI-kompetens och datorkraft samt en affärsmodell som inte lyckats bli lönsam.

Bolaget förlorade dessutom tillgången till sina grundare när Google rekryterade dem i stället för att investera i verksamheten.

Character.AI gick därefter med förluster på mellan åtta och nio miljoner dollar i månaden, eftersom kostnaderna för personal och datorkraft vida översteg intäkterna från annonser och användaravgifter.

ANNONS

En central del av kritiken mot försäljningsprocessen är att Disney redan rekryterat merparten av Character.AI:s personal.

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