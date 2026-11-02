Dyrare flygbränsle ställer till det för europeiska flygbolag. Ryanair flaggar nu för flera sparåtgärder, däribland inställda löneförhöjningar.
Ryanair överväger frysta löner – varnar för dyrare flygbiljetter
Flygbolaget Ryanair överväger att frysa personalens löner som en del av ett bredare sparprogram.
Beskedet kommer efter att kraftigt stigande bränslepriser pressat lönsamheten och ökat osäkerheten inför nästa räkenskapsår.
Under bolagets viktiga kvartal juli till september sjönk nettovinsten med 6 procent till 1,61 miljarder euro.
Tror på dyrare biljetter
Nedgången berodde bland annat på att priset på flygbränsle som inte prissäkrats fördubblades. Resultatet var samtidigt i linje med marknadens förväntningar.
Ryanairs vd Michael O’Leary räknar med att europeiska flygbolag kommer att höja biljettpriserna med tvåsiffriga procenttal nästa år.
”Om det inte sker en snabb lösning på konflikten i Mellanöstern förväntar vi oss att priserna på flygbränsle kommer att förbli höga långt in i 2027”, säger O’Leary i ett uttalande som Reuters refererar till.
Han är dock osäker på om Ryanair kan genomföra en höjning på 20 procent, vilket enligt bolagets beräkningar skulle krävas för att fullt ut kompensera för de ökade bränslekostnaderna.
Vid nuvarande terminspriser väntas bolagets bränsleräkning öka med omkring 2 miljarder euro, motsvarande 33 procent, under räkenskapsåret som avslutas i mars 2028.
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Försöker spara pengar
Bolaget uppger att det ser över samtliga kostnader. Utöver möjliga stopp på lönehöjningar handlar besparingarna om förhandlingar med flygplatser, effektivare bemanning och ökad användning av artificiell intelligens i administrativa funktioner.
Ryanair har samtidigt prissäkrat en stor del av sina framtida bränslebehov. Fram till mars 2027 är 80 procent av förbrukningen säkrad till ett oljepris motsvarande 67 dollar per fat.
För det efterföljande året har bolaget nyligen ökat sin prissäkring till 25 procent, till ett genomsnittligt pris på 95 dollar per fat.
Efter att biljettpriserna sjönk med två procent under sommarmånaderna ser Ryanair nu en viss återhämtning. Efterfrågan under det innevarande kvartalet beskrivs som stark, och priserna ligger något över motsvarande period i fjol.
Bolaget konstaterar dock att många resenärer väntar med att boka till nära avresedatumet. Därför blir utvecklingen under resten av kvartalet beroende av hur många som bokar inför julhelgen.
Finanschefen Neil Sorahan räknar med fortsatt stark efterfrågan nästa år, trots högre biljettpriser.
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