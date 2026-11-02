Ryanair överväger frysta löner – varnar för dyrare flygbiljetter

Flygbolaget Ryanair överväger att frysa personalens löner som en del av ett bredare sparprogram.

Beskedet kommer efter att kraftigt stigande bränslepriser pressat lönsamheten och ökat osäkerheten inför nästa räkenskapsår.

Under bolagets viktiga kvartal juli till september sjönk nettovinsten med 6 procent till 1,61 miljarder euro.

Tror på dyrare biljetter

Nedgången berodde bland annat på att priset på flygbränsle som inte prissäkrats fördubblades. Resultatet var samtidigt i linje med marknadens förväntningar.

Ryanairs vd Michael O’Leary räknar med att europeiska flygbolag kommer att höja biljettpriserna med tvåsiffriga procenttal nästa år.

”Om det inte sker en snabb lösning på konflikten i Mellanöstern förväntar vi oss att priserna på flygbränsle kommer att förbli höga långt in i 2027”, säger O’Leary i ett uttalande som Reuters refererar till.

Han är dock osäker på om Ryanair kan genomföra en höjning på 20 procent, vilket enligt bolagets beräkningar skulle krävas för att fullt ut kompensera för de ökade bränslekostnaderna.

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Vid nuvarande terminspriser väntas bolagets bränsleräkning öka med omkring 2 miljarder euro, motsvarande 33 procent, under räkenskapsåret som avslutas i mars 2028.

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