Västtrafik beställde tåg för miljarder – nu rasar Alstom på börsen

Den franska tågtillverkaren Alstom föll kraftigt på Parisbörsen under måndagen. Strax efter börsöppningen var aktien ned drygt 31 procent till 10,90 euro, enligt AFP. Vid lunchtid hade fallet, enligt Boursorama stabiliserats kring 25 procent. Sedan årsskiftet har aktien tappat mer än hälften av sitt värde.

Raset kom efter att bolaget kraftigt skurit ned sin prognos för helåret. Den justerade rörelsemarginalen väntas nu landa kring 1 procent, jämfört med tidigare 6,5 procent. Under första halvåret av det brutna räkenskapsåret var marginalen omkring minus 4 procent, mot plus 6,4 procent ett år tidigare. Alstom räknar också med att förbruka 1,5 miljarder euro i kassaflöde i år, trots att bolaget tidigare utlovat ett positivt fritt kassaflöde.

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Analytiker på Citi bedömer att kassautflödet motsvarar ungefär en femtedel av Alstoms börsvärde, rapporterar Reuters.

Tyska regionaltåg sänker bolaget

Problemen gäller främst sex kontrakt på regionaltåget Coradia Max i Tyskland, värda sammanlagt cirka 5 miljarder euro. Certifieringen av det första tåget, som skulle bana väg för de övriga fem, har försenats till mars 2028. Samtliga sex kontrakt är nu förlustbringande. Alstom tvingades tidigare i år även pausa produktionen för att bygga om tåg som redan hade tillverkats.

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Enligt finanschefen Bernard Delpit står två av de sex kontrakten för två tredjedelar av produktionsförseningen, uppger AFP.

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Det är andra gången i år som vd Martin Sion sänker prognosen. Han tillträdde i april med löftet att förbättra genomförandet. Bara några veckor senare drog bolaget tillbaka sitt treåriga kassaflödesmål, och aktien föll då nästan 30 procent.

Sion säger sig nu vara övertygad om att detta är den sista tidsplansjusteringen för Coradia Max, enligt AFP.

Alstom presenterar också en skuldnedskrivningsplan på 2 miljarder euro för att behålla sitt kreditbetyg på investment grade-nivå. En stor del ska komma från avyttringar, och detaljerna väntas presenteras på en kapitalmarknadsdag våren 2027. JPMorgan beskriver beskedet som en smärtsam men nödvändig rensning, enligt Reuters.