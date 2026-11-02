Dyrare bränsle är en riktig guldgruva för oljebolagen. De nio största kommer tillsammans att tjäna nästan 100 miljarder dollar på ett enda kvartal.
Nytt vinstregn över oljebolagen – täljer guld på kriget
Världens nio största börsnoterade oljebolag väntas redovisa sammanlagda vinster på över 95 miljarder dollar under årets tredje kvartal.
Det innebär att bolagen kan nå en liknande vinstnivå för andra kvartalet i rad, i takt med att kriget i Mellanöstern driver upp priserna på olja och andra fossila bränslen.
Under det föregående kvartalet uppgick vinsterna till omkring 96 miljarder dollar.
Saudi Aramco i täten
Bakom utvecklingen ligger den kraftiga störningen av de globala energimarknaderna efter USA och Israels krig mot Iran, rapporterar The Guardian.
I april steg oljepriset till över 126 dollar per fat, samtidigt som störningarna i transporterna genom Hormuzsundet begränsade tillgången på olja och drivmedel.
Saudiarabiens statliga oljejätte Saudi Aramco väntas stå för den största delen av vinsterna.
Analytiker räknar med att bolagets nettovinst ökar med sju procent till omkring 30 miljarder dollar under kvartalet.
Brittiska BP har redan redovisat ett kvartalsresultat på 8,46 miljarder dollar, den högsta vinsten sedan 2008.
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Tjänar mycket på raffinaderierna
En viktig förklaring är de ökade marginalerna inom raffinering, där bolagen har kunnat dra nytta av högre priser och begränsad tillgång på drivmedel.
De kraftiga vinsterna har samtidigt väckt kritik från miljöorganisationer. Friends of the Earth anser att oljebolagen tjänar stora pengar samtidigt som hushåll pressas av höga energikostnader och klimatförändringarnas konsekvenser.
Organisationen vill att bolagen ska bidra mer till omställningen till förnybar energi.
Även i Storbritannien har frågan om oljebolagens roll blivit politiskt laddad. Regeringen överväger om utvinningen vid oljefältet Rosebank i Nordsjön ska tillåtas, skriver The Herald.
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Stora koldioxidutsläpp
Kritiker menar att produktionen inte skulle sänka brittiska energipriser eftersom oljan huvudsakligen är avsedd för export.
Enligt uppskattningar kan Rosebank bidra med ytterligare omkring en miljon ton koldioxidutsläpp årligen fram till 2042.
Samtidigt argumenterar oljebolagen för att verksamheten behövs för att säkra energiförsörjningen och möta den globala efterfrågan på olja och gas.
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