Nytt vinstregn över oljebolagen – täljer guld på kriget

Världens nio största börsnoterade oljebolag väntas redovisa sammanlagda vinster på över 95 miljarder dollar under årets tredje kvartal.

Det innebär att bolagen kan nå en liknande vinstnivå för andra kvartalet i rad, i takt med att kriget i Mellanöstern driver upp priserna på olja och andra fossila bränslen.

Under det föregående kvartalet uppgick vinsterna till omkring 96 miljarder dollar.

Saudi Aramco i täten

Bakom utvecklingen ligger den kraftiga störningen av de globala energimarknaderna efter USA och Israels krig mot Iran, rapporterar The Guardian.

I april steg oljepriset till över 126 dollar per fat, samtidigt som störningarna i transporterna genom Hormuzsundet begränsade tillgången på olja och drivmedel.

Saudiarabiens statliga oljejätte Saudi Aramco väntas stå för den största delen av vinsterna.

Analytiker räknar med att bolagets nettovinst ökar med sju procent till omkring 30 miljarder dollar under kvartalet.

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Brittiska BP har redan redovisat ett kvartalsresultat på 8,46 miljarder dollar, den högsta vinsten sedan 2008.

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