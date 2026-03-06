Kina har ofattbara oljelager – fortsätter att bygga ut

Den exakta anledning till projektet håller man för sig själva. I lager över hela landet lagrar Kina miljoner och åter miljoner fat olja. Nu meddelar man att man bygger ut för att lagra ännu mer.

Kina är världens största importör av råolja, den huvudsakliga tagaren av Rysslands och Gulfländernas oljeexport och nu även ägaren av världens största oljelager.

Och det ska bli ännu större.

Bygger ut trots fallande efterfrågan

När man presenterar sina framtida ekonomiska planer står det också klart att hamstrandet av olja och gas fortsätter. Man har inte presenterat några siffror för hur mycket man ska bygga ut oljelagren och berättar inte exakt vad man behöver alla oljelager till.

Analytiker bedömer att Kina har bunkrat omkring 900 miljoner fat olja, vilket motsvarar ungefär tre månaders import. Men landet självt håller den exakta siffran för sig självt, rapporterar Reuters.

Efterfrågan på olja i Kina har försvagats något under 2025, men det har inte hindrat landet från att fortsätta sitt massiva lagringsprojekt. I grund och botten handlar det om energisäkerhet. Man vill förebygga händelser som kriget i Iran, som ger volatila priser och osäkra leveranser, skriver Oilprice.com.

Kina förberedda på krig i Mellanöstern

Kina kan bli en av de stora förlorarna om USA och Israel lyckas tvinga fram ett maktskifte i Iran.

Givet det nuvarande läget i Mellanöstern får Kina utdelning för sina lager. Skulle man behöva det har man lager som kan dämpa smällen av en fördjupad prischock.

Samtidigt drar lagren nytta av de låga priserna som man kunnat förhandla fram med Ryssland, som har allt färre kunder att sälja sin olja till.

Utöver större lager satsar man på ökad produktion av gas men en något lägre produktion av olja än under 2025.