Kan USA:s hotfulla beteende mot Kanada spela Saab och Jas Gripen rakt i händerna? Intensiva kampanjer pågår för att få till en affär.
Det gryr för Gripen: Oberäkneligt USA öppnar dörrar
Saab för intensiva diskussioner med Kanada om att leverera Gripen-plan som ett komplement till F-35, samtidigt som svenska företaget erbjuder att bygga upp lokal produktion i landet, något Realtid rapporterat om tidigare.
Kanada är militärt för beroende av USA, och behöver samarbeta mer med andra allierade. Det säger premiärminister Mark Carney på ett toppmöte med Sverige och övriga Norden i Oslo.
Det innebär stärkta chanser för svenska Gripen när Kanada ska byta ut sina stridsflygplan.
Statsminister Ulf Kristersson kallade efteråt Kanada för ”det mest nordiska landet utanför Norden”, och betonade konkreta militära frågor som Sverige och Kanada har gemensamt.
”Vi har ju redan ett stort viktigt samarbete när det gäller Global Eye, säger han, syftande på Saabs flygburna spanings- och varningssystem.”
”Kanada bygger de flygplan som hela Global Eye-systemet monteras på”, säger Kristersson.
”Inte ett effektivt sätt”
Inför mötet har det också florerat uppgifter om att Kanada vill köpa både norsk-tyska ubåtar och svenska stridsflygplan. Tidigare har Ottawa-regeringen bestämt sig för USA:s flygplan F-35, men efter försämrade relationer med Trump-styret har Carney beordrat en översyn av planerna.
På TT:s fråga om detta uppger både Kristersson och Carney att specifika affärer inte diskuterades på mötet. Men Carney fortsätter:
”Frågan är mycket välmotiverad, och ingår i andan i våra samtal här.”
Han menar att Kanadas säkerhet gynnas av att sprida samarbetena mer än vad man gjort hittills.
”Historiskt när Kanada har gjort försvarsinköp så har mer än 70 cent av varje dollar gått till USA. Det är inte ett effektivt sätt att bygga upp vår egen industri, eller att skydda vårt folk.”
Större öppenhet
Han signalerar alltså en större öppenhet för försvarsaffärer med Europa.
”Vi har en mycket bredare samling länder vi kan samarbeta med.”
Kristersson är inne på samma spår, att Kanada vill lita mindre till sin mäktiga södra granne.
”Det finns ju en väldig vilja hos dem att, ska vi säga, vara mer beroende av fler länder. De har ju varit väldigt starkt beroende av USA sedan lång tid tillbaka.”
Ska mötas om Gripen igen
I ett gemensamt uttalande från mötet åtar sig de sex länderna att fortsätta träffas om bland annat Arktis. De betonar att ländernas styrkor ”bidrar till att stärka Natos östra flank och avskräcka rysk aggression”.
För trots ett allt lynnigare USA understryker de att vårt största säkerhetshot är Ryssland. De manar till ökat stöd för Ukraina inom den samling länder som kallas ”koalitionen av villiga”.
Kanada vill skaffa 88 nya stridsflygplan, för att ersätta flottan med CF-18 Hornet som inköptes från USA på 1980-talet.
2022 valde Kanada USA:s F-35 framför svenska Gripen. Men nu funderar man på att ändra spår, och köpa alla eller vissa av planen från Sverige i stället.
Med så många flygplan på spel skulle det kunna bli en av de största Gripen-affärerna någonsin för Sverige och tillverkaren Saab.
Sverige har ungefär 100 Gripen i drift. Tidigare har planet exporterats till länder som Brasilien, Sydafrika, Thailand och i hyrupplägg till Tjeckien och Ungern. I de fallen handlar det om ungefär 10 till 40 plan per land.
Den största potentiella affären just nu är Ukraina, som undertecknat en avsiktsförklaring om 150 Gripen-plan. Men det är oklart hur de flygplanen i så fall ska betalas.