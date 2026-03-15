Det gryr för Gripen: Oberäkneligt USA öppnar dörrar

Saab för intensiva diskussioner med Kanada om att leverera Gripen-plan som ett komplement till F-35, samtidigt som svenska företaget erbjuder att bygga upp lokal produktion i landet, något Realtid rapporterat om tidigare.

Kanada är militärt för beroende av USA, och behöver samarbeta mer med andra allierade. Det säger premiärminister Mark Carney på ett toppmöte med Sverige och övriga Norden i Oslo.

Det innebär stärkta chanser för svenska Gripen när Kanada ska byta ut sina stridsflygplan.

Ulf Kristersson och Mark Carney på den gemensamma presskonferensen i Oslo. Foto: Thomas Fure/NTB/TT

Statsminister Ulf Kristersson kallade efteråt Kanada för ”det mest nordiska landet utanför Norden”, och betonade konkreta militära frågor som Sverige och Kanada har gemensamt.

”Vi har ju redan ett stort viktigt samarbete när det gäller Global Eye, säger han, syftande på Saabs flygburna spanings- och varningssystem.”

”Kanada bygger de flygplan som hela Global Eye-systemet monteras på”, säger Kristersson.

”Inte ett effektivt sätt”

Inför mötet har det också florerat uppgifter om att Kanada vill köpa både norsk-tyska ubåtar och svenska stridsflygplan. Tidigare har Ottawa-regeringen bestämt sig för USA:s flygplan F-35, men efter försämrade relationer med Trump-styret har Carney beordrat en översyn av planerna.

På TT:s fråga om detta uppger både Kristersson och Carney att specifika affärer inte diskuterades på mötet. Men Carney fortsätter:

”Frågan är mycket välmotiverad, och ingår i andan i våra samtal här.”

Han menar att Kanadas säkerhet gynnas av att sprida samarbetena mer än vad man gjort hittills.

”Historiskt när Kanada har gjort försvarsinköp så har mer än 70 cent av varje dollar gått till USA. Det är inte ett effektivt sätt att bygga upp vår egen industri, eller att skydda vårt folk.”

