Diamyd Medicals aktie rasade nära 90 procent på måndagsmorgonen efter att bolagets fas 3-studie för ett diabetesläkemedel avbrutits. Nästan 1,8 miljarder kronor av börsvärdet utraderades.
"Det är en chock": Diabetesbolagets aktie kollapsar
Det var på fredagskvällen som beskedet kom: fas 3-studien Diagnode 3 av läkemedelskandidaten Diamyd, en precisionsimmunoterapi mot typ 1-diabetes, kan inte längre genomföras, det skriver Dagens industri.
Enligt en interimsanalys uppfyller läkemedlet inte de kriterier som krävs för att stödja fortsatt genomförande, skriver Diamyd Medical (börskurs Diamyd Medical) i ett pressmeddelande.
Dubbla dåliga besked
Sent på söndagskvällen kom ytterligare ett dystert besked: ingen behandlingseffekt på C-peptid, ett ämne som bildas i kroppen när insulin produceras, hade observerats.
”Det fanns tre utfall och det här var det mest osannolika som kunde hända. Det är en chock även internt för oss. Vi har inte sett några effekter alls vilket är otroligt förvånande, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical, i en intervju med Di TV.
Påminner om kris för 15 år sedan
Det är inte första gången bolaget drabbas av en stor studiemiss. Även 2011 tvingades Diamyd avbryta en fas 3-studie för ett diabetesläkemedel, efter att inte heller den studien levt upp till målen – något som då fick aktien att rasa över 80 procent.
Inför måndagsöppningen uppgick Diamyds börsvärde till cirka 2 miljarder kronor. Efter raset är det nere på 238 miljoner kronor. Bolaget har omkring 20 000 aktieägare.
Hannelius betonar att inga snabba beslut kommer att fattas och att studien formellt sett fortfarande pågår.
”Viktigast nu är att visa för både patienter och aktieägare hur vi som bolag ska ta oss vidare, säger han.
Ett första steg är att kontrollera om interimsanalysen genomförts korrekt. Därefter kan det ta ett antal veckor att analysera mer data, enligt vd:n.
Tidigare förra veckan hade bolaget genomfört riktade emissioner som tillförde 233 miljoner kronor – och redovisat en rörelseförlust om 65 miljoner kronor för det senaste kvartalet.