"Det är en chock": Diabetesbolagets aktie kollapsar

Det var på fredagskvällen som beskedet kom: fas 3-studien Diagnode 3 av läkemedelskandidaten Diamyd, en precisionsimmunoterapi mot typ 1-diabetes, kan inte längre genomföras, det skriver Dagens industri.

Enligt en interimsanalys uppfyller läkemedlet inte de kriterier som krävs för att stödja fortsatt genomförande, skriver Diamyd Medical (börskurs Diamyd Medical) i ett pressmeddelande.

Dubbla dåliga besked

Sent på söndagskvällen kom ytterligare ett dystert besked: ingen behandlingseffekt på C-peptid, ett ämne som bildas i kroppen när insulin produceras, hade observerats.

”Det fanns tre utfall och det här var det mest osannolika som kunde hända. Det är en chock även internt för oss. Vi har inte sett några effekter alls vilket är otroligt förvånande, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical, i en intervju med Di TV.

