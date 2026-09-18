Deloitte tappar hundratals unga – AI och offshoring pekas ut

Deloitte i Nederländerna krymper för andra året i rad. Nedgången är koncentrerad till de yngsta medarbetarna, och i bolagets egen årsredovisning kopplas den minskande personalstyrkan direkt till teknik och utflyttat arbete.
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Den nederländska revisions- och rådgivningsjätten redovisar intäkter på 1,43 miljarder euro för räkenskapsåret 2025/2026, en ökning med 1,4 procent. Samtidigt sjönk det genomsnittliga antalet delägare och anställda med 4,2 procent, från 7 328 till 7 017 heltidstjänster.
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Het Financieele Dagblad, som först rapporterade om siffrorna, pekar på att tappet framför allt gäller medarbetare under trettio år, och ställer frågan om AI ligger bakom.
Fyra av tio är under 30
Åldersfördelningen framgår av årsredovisningens hållbarhetsavsnitt. Under året hade Deloitte i genomsnitt 2 924 anställda under trettio år, motsvarande 39,7 procent av styrkan. Gruppen 30 till 50 år uppgick till 3 738 personer och de över femtio till 699.
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Samtidigt har rörligheten skenat. Under året lämnade 1 683 personer bolaget, en personalomsättning på 22,9 procent mot 17,7 procent året innan. Det handlar alltså inte bara om färre nyanställningar, utan också om att fler går.
Bolaget pekar själv på leveransnätverket
I årsredovisningen skriver Deloitte att den klientnära personalstyrkan minskat som en följd av effektivitetsvinster från bolagets globala leveransnätverk och av teknikstöd. Nätverkets andel av de totala arbetstimmarna har ökat under året.
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Deloitte har sedan tidigare byggt ut expertishubbar i bland annat Indien, Sydafrika och Egypten. Vd Hans Honig har tidigare tillbakavisat att personalminskningen ska tolkas som en direkt AI-effekt.
AI-risken står i deras egen rapport
Mest anmärkningsvärt är kanske att Deloitte listar effekten som en väsentlig negativ samhällspåverkan av den egna verksamheten.
I dubbelmaterialitetsanalysen anges att den ökande AI-användning som firman rekommenderar sina kunder slår mot sysselsättningen i värdekedjan, med inkomstbortfall och ekonomisk störning som följd.
Några sidor senare slår samma kapitel fast att AI-satsningen inte handlar om att ersätta människor med maskiner.
Färre partner – men mer per partner
Pyramidens topp har också smalnat av. Antalet delägare sjönk från 272 till 251 under året.
De som är kvar tar ut mer. Tillgänglig förvaltningsavgift och vinstutdelning per partner steg med nästan elva procent, från 643 000 till 713 000 euro. Totalt fanns 178,8 miljoner euro tillgängligt för utdelning till delägarna.
Tyngdpunkten i krympningen ligger i rådgivningen. Affärsområdet Strategy, Risk & Transactions Advisory tappade 11,1 procent i omsättning och gick från 1 238 till 1 033 heltidstjänster, en nedgång med 16,6 procent. Teknikbenet växte däremot med 7,5 procent.
Branschen i omvandling
Deloitte är inte ensamt om att krympa. Konsultjättarna har tvärbromsat i nyanställningen, och KPMG, EY och PwC är samtliga försiktiga med att ta in nyutexaminerade.
Att instegsjobben rationaliseras bort först är en observation som återkommer i land efter land.
För branschen reser det en obekväm fråga på längre sikt: om juniorleden tunnas ut i dag, varifrån ska morgondagens partner rekryteras?