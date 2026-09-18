Deloitte tappar hundratals unga – AI och offshoring pekas ut

Bolaget pekar själv på leveransnätverket

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I årsredovisningen skriver Deloitte att den klientnära personalstyrkan minskat som en följd av effektivitetsvinster från bolagets globala leveransnätverk och av teknikstöd. Nätverkets andel av de totala arbetstimmarna har ökat under året.

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Deloitte har sedan tidigare byggt ut expertishubbar i bland annat Indien, Sydafrika och Egypten. Vd Hans Honig har tidigare tillbakavisat att personalminskningen ska tolkas som en direkt AI-effekt.

AI-risken står i deras egen rapport

Mest anmärkningsvärt är kanske att Deloitte listar effekten som en väsentlig negativ samhällspåverkan av den egna verksamheten.

I dubbelmaterialitetsanalysen anges att den ökande AI-användning som firman rekommenderar sina kunder slår mot sysselsättningen i värdekedjan, med inkomstbortfall och ekonomisk störning som följd.

Några sidor senare slår samma kapitel fast att AI-satsningen inte handlar om att ersätta människor med maskiner.

Färre partner – men mer per partner

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Pyramidens topp har också smalnat av. Antalet delägare sjönk från 272 till 251 under året.

De som är kvar tar ut mer. Tillgänglig förvaltningsavgift och vinstutdelning per partner steg med nästan elva procent, från 643 000 till 713 000 euro. Totalt fanns 178,8 miljoner euro tillgängligt för utdelning till delägarna.

Tyngdpunkten i krympningen ligger i rådgivningen. Affärsområdet Strategy, Risk & Transactions Advisory tappade 11,1 procent i omsättning och gick från 1 238 till 1 033 heltidstjänster, en nedgång med 16,6 procent. Teknikbenet växte däremot med 7,5 procent.

Branschen i omvandling

Deloitte är inte ensamt om att krympa. Konsultjättarna har tvärbromsat i nyanställningen, och KPMG, EY och PwC är samtliga försiktiga med att ta in nyutexaminerade.

Att instegsjobben rationaliseras bort först är en observation som återkommer i land efter land.

För branschen reser det en obekväm fråga på längre sikt: om juniorleden tunnas ut i dag, varifrån ska morgondagens partner rekryteras?