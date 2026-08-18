Att skjuta ned inkommande ryska robotar är inte lika lätt för Ukraina längre. Det märks nu i den ekonomiska kalkylen.
Ukraina börjar få slut på luftvärnsrobotar – ekonomin hotas
Rysslands intensifierade robotattacker mot Ukraina börjar få allt större konsekvenser för landets ekonomi.
Angreppen mot lager, distributionscentraler, postverksamhet och hamninfrastruktur har skapat störningar i leveranskedjorna och hotar nu en betydande del av Ukrainas export.
I juli slog en rysk ballistisk robot mot ett lager som försörjde livsmedelsbutiken Goodwine i Kyiv.
Mindre möjlighet att försvara sig
Två veckor senare träffades distributionscentraler tillhörande matkedjan Silpo. Sex anställda dödades. Även postföretaget Nova Poshta har utsatts för upprepade attacker.
Enligt uppskattningar från ukrainska näringslivsföreträdare har attackerna mot civil logistik under de senaste veckorna orsakat skador på omkring 500 miljoner dollar, skriver The Economist.
Utvecklingen har möjliggjorts av en förändring i luftkriget. Rysslands produktion av ballistiska robotar ökar samtidigt som Ukrainas lager av luftvärnsrobotar minskar.
Det innebär att Ukraina endast kan skydda ett begränsat antal prioriterade mål. I juli avfyrade Ryssland 198 ballistiska och hypersoniska robotar, de flesta mot Kyivregionen.
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Hämnas på Ukrainas attacker
Rysslands angrepp är samtidigt en reaktion på Ukrainas allt mer omfattande drönarattacker inne i Ryssland.
Ukrainska drönare har slagit mot raffinaderier, försvarsindustri och lager samt påverkat rysk sjöfart i Azovska sjön. Attackerna har orsakat betydande ekonomiska störningar även i Ryssland.
För Ukraina är situationen dock mer allvarlig eftersom landet är starkt beroende av sina hamnar vid Svarta havet.
I mitten av juli började Ryssland angripa själva civila lastfartyg som trafikerar Odessaområdet. Ett turkisktägt fartyg sänktes av kryssningsrobotar den 19 juli och tio personer dödades.
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Måste få ut skördarna
Sedan dess har fartyg som anlöper eller lämnar Odessa utsatts för attacker. Det har i praktiken gjort hamnarna kommersiellt obrukbara.
Tidpunkten är särskilt problematisk eftersom omkring 50 miljoner ton av årets skörd fortfarande behöver transporteras ut ur landet.
Alternativa transportvägar är betydligt dyrare och mer komplicerade. Ett fartyg med 100 000 ton last motsvarar omkring 5 000 lastbilar och lika många förare och gränspassager.
Om skörden inte kan exporteras riskerar även nästa års jordbruk att påverkas. Ukrainas jordbrukssektor kan enligt branschbedömningar drabbas av förluster på 10–12 miljarder dollar om bönder tvingas avstå från höstsådd.
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