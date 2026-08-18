Ukraina börjar få slut på luftvärnsrobotar – ekonomin hotas

Rysslands intensifierade robotattacker mot Ukraina börjar få allt större konsekvenser för landets ekonomi.

Angreppen mot lager, distributionscentraler, postverksamhet och hamninfrastruktur har skapat störningar i leveranskedjorna och hotar nu en betydande del av Ukrainas export.

I juli slog en rysk ballistisk robot mot ett lager som försörjde livsmedelsbutiken Goodwine i Kyiv.

Mindre möjlighet att försvara sig

Två veckor senare träffades distributionscentraler tillhörande matkedjan Silpo. Sex anställda dödades. Även postföretaget Nova Poshta har utsatts för upprepade attacker.

Enligt uppskattningar från ukrainska näringslivsföreträdare har attackerna mot civil logistik under de senaste veckorna orsakat skador på omkring 500 miljoner dollar, skriver The Economist.

Utvecklingen har möjliggjorts av en förändring i luftkriget. Rysslands produktion av ballistiska robotar ökar samtidigt som Ukrainas lager av luftvärnsrobotar minskar.

Det innebär att Ukraina endast kan skydda ett begränsat antal prioriterade mål. I juli avfyrade Ryssland 198 ballistiska och hypersoniska robotar, de flesta mot Kyivregionen.

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