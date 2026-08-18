ECB är senast i raden av experter som menar att dagens höga värderingar på aktiemarknaden inte kommer att hålla. Småsparare kan få ta smällen.
ECB varnar för börsnedgång – småsparare kan drabbas hårt
Det har talats om att de kraftigt stigande börsvärderingarna kan följas av en omfattande korrektion.
Amerikanska och europeiska börser handlas nära rekordnivåer när investerare satsar stort på AI.
Nu stämmer även Europeiska centralbankens ekonomer in i den varningskören.
Kan falla snabbt
Depekar på historiska exempel där tekniska genombrott har följts av kraftiga börsfall.
En möjlig utveckling är att överoptimistiska investerare driver upp aktiekurserna långt över företagens fundamentala värden. När optimismen sedan avtar kan priserna falla snabbt.
”Ekonomisk forskning om tidigare teknologiska revolutioner pekar på en oroande slutsats: en korrigering av nuvarande aktiemarknadsvärderingar är sannolik”, skrev ekonomerna i en blogg som CNBC refererar till.
Men enligt ECB kan en nedgång även inträffa om dagens värderingar är rimliga. När en ny teknik blir allt viktigare för ekonomin ökar osäkerheten kring vilka företag som faktiskt kommer att lyckas.
Jämför med tidigare genombrott
Investerare kan då kräva högre riskpremier, vilket pressar ned aktievärderingarna.
Ekonomerna jämför AI-boomen med tidigare tekniska omvälvningar, bland annat järnvägsutbyggnaden under 1800-talet, elektricitetens genombrott, radion under 1920-talet och internetboomen på 1990-talet.
I takt med att tekniken får större betydelse för hela ekonomin blir även konsekvenserna större om utvecklingen inte motsvarar förväntningarna.
Ett bakslag för AI-sektorn kan därför få effekter långt utanför enskilda teknikbolag.
ECB betonar samtidigt att tidpunkten för en eventuell nedgång inte går att förutsäga. Historiska börsboomar och krascher går ofta att identifiera först i efterhand.
Småsparare riskerar att drabbas
Europeiska småsparare kan dessutom vara mer exponerade mot en AI-driven nedgång än de tror.
De stora amerikanska teknikbolagen, den så kallade Magnificent Seven-gruppen, väger tungt i globala indexfonder och pensionssparanden.
En kraftig börsnedgång skulle därför kunna spridas genom fondmarknaden och i förlängningen skapa risker för den finansiella stabiliteten i euroområdet.
Möjligheten att möta en ny kris med räntesänkningar och finanspolitiska stimulanser är dessutom mindre än under tidigare börsnedgångar.
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