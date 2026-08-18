ECB varnar för börsnedgång – småsparare kan drabbas hårt

Det har talats om att de kraftigt stigande börsvärderingarna kan följas av en omfattande korrektion.

Amerikanska och europeiska börser handlas nära rekordnivåer när investerare satsar stort på AI.

Nu stämmer även Europeiska centralbankens ekonomer in i den varningskören.

Kan falla snabbt

Depekar på historiska exempel där tekniska genombrott har följts av kraftiga börsfall.

En möjlig utveckling är att överoptimistiska investerare driver upp aktiekurserna långt över företagens fundamentala värden. När optimismen sedan avtar kan priserna falla snabbt.

”Ekonomisk forskning om tidigare teknologiska revolutioner pekar på en oroande slutsats: en korrigering av nuvarande aktiemarknadsvärderingar är sannolik”, skrev ekonomerna i en blogg som CNBC refererar till.

Men enligt ECB kan en nedgång även inträffa om dagens värderingar är rimliga. När en ny teknik blir allt viktigare för ekonomin ökar osäkerheten kring vilka företag som faktiskt kommer att lyckas.