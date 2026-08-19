USA skriver miljardavtal för att slå sig fri från metallberoendet

USA:s försvarsdepartement satsar drygt två miljarder dollar på batterier och kritiska mineraler.

Det är ett försök att stärka landets försörjningskedjor och minska sårbarheten inom försvarsindustrin.

Totalt omfattar de nya avtalen 2,03 miljarder dollar. Merparten består av villkorade låneåtaganden till tre företag.

Viktigt i flera industrier

Batteritillverkaren Sila Technologies, den australiska metallproducenten Sunrise Energy Metals och magnettillverkaren Niron Magnetics får tillsammans tillgång till 1,95 miljarder dollar, skriver Supplychaindive.

Pentagon investerar även 85,5 miljoner dollar i Strategic Bauxite USA. Bolaget ska tillsammans med privata investerare köpa en gruva i Guyana och utveckla anläggningar för bearbetning av bauxit.

Bauxit används bland annat för att framställa värmetåliga material till försvarsutrustning, exempelvis värmeskydd och komponenter i turbinmotorer. Mineralet är också en viktig råvara för aluminium- och stålproduktion.

Investeringen i Guyana är en del av Pentagons bredare satsning på att säkra tillgången till kritiska mineraler.

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