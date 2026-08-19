Kinas grepp om de kritiska mineralerna har satt USA i gungning. Nu kommer nya investeringar för att minska hotet.
USA skriver miljardavtal för att slå sig fri från metallberoendet
USA:s försvarsdepartement satsar drygt två miljarder dollar på batterier och kritiska mineraler.
Det är ett försök att stärka landets försörjningskedjor och minska sårbarheten inom försvarsindustrin.
Totalt omfattar de nya avtalen 2,03 miljarder dollar. Merparten består av villkorade låneåtaganden till tre företag.
Viktigt i flera industrier
Batteritillverkaren Sila Technologies, den australiska metallproducenten Sunrise Energy Metals och magnettillverkaren Niron Magnetics får tillsammans tillgång till 1,95 miljarder dollar, skriver Supplychaindive.
Pentagon investerar även 85,5 miljoner dollar i Strategic Bauxite USA. Bolaget ska tillsammans med privata investerare köpa en gruva i Guyana och utveckla anläggningar för bearbetning av bauxit.
Bauxit används bland annat för att framställa värmetåliga material till försvarsutrustning, exempelvis värmeskydd och komponenter i turbinmotorer. Mineralet är också en viktig råvara för aluminium- och stålproduktion.
Investeringen i Guyana är en del av Pentagons bredare satsning på att säkra tillgången till kritiska mineraler.
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Pentagon ska öka vapenproduktionen
Tidigare har försvarsdepartementet investerat 25 miljoner dollar i ReElement Technologies, som bygger ut sin kapacitet för raffinering av sällsynta jordartsmetaller i Indiana.
De nya satsningarna kommer samtidigt som Pentagon försöker öka produktionen av vapen och ammunition för att fylla på amerikanska lager.
Försvarsdepartementets kontor för strategiskt kapital har hittills tecknat villkorade låneavtal värda omkring 4,9 miljarder dollar.
USA satsar även på kompetensförsörjningen inom gruv- och metallindustrin. Försvarsdepartementet har avsatt 81,3 miljoner dollar till gruvor, teknikutveckling, återvinning och utbildningsprogram inom bland annat geologi och metallurgi.
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