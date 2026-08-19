Kina satsar hårt på humanoida robotar, och investerarna tycks hänga med. Det antyder åtminstone Unitrees debut på Shanghaibörsen.
Robotbolagets galna börsdebut – rusade 629 procent
Det kinesiska robotbolaget Unitree steg kraftigt när aktien debuterade på Shanghaibörsen på onsdagen.
Aktien klättrade som mest 629 procent från introduktionskursen på 150,80 yuan, motsvarande omkring 22 dollar, innan uppgången dämpades något.
Vid lunchtid handlades aktien omkring 578 procent över introduktionskursen.
Stort intresse bland småsparare
Unitree värderades inför börsnoteringen till omkring 9 miljarder dollar, men börsvärdet steg tillfälligt över 400 miljarder yuan, motsvarande cirka 59 miljarder dollar, skriver Financial Times.
Den kraftiga kursuppgången är ett tecken på det stora intresset för kinesiska teknikbolag bland inhemska investerare.
Unitree är särskilt välkänt i Kina för sina humanoida robotar, som bland annat har visats dansa, göra volter och boxas vid tv-sända firanden av det kinesiska nyåret.
Intresset för börsnoteringen var stort även bland småsparare. Den aktiepost som reserverats för privata investerare tecknades mer än 5 500 gånger, vilket bidrog till den kraftiga efterfrågan när handeln inleddes.
Läs mer: Robotboomen accelererar. Ny affär pekar mot 100.000 humanoider. Dagens PS
Tror på snabb tillväxt
Unitree levererade omkring 5 500 humanoida robotar under förra året och är ett av få bolag inom sektorn som är börsnoterat. Konkurrenten AgiBot är fortfarande privatägt, medan UBTech är noterat i Hongkong.
Den höga värderingen innebär samtidigt att investerarna räknar med en mycket snabb tillväxt. Efter kursrusningen uppgick Unitrees historiska p/e-tal till närmare 1 200.
Börsdebuten sker samtidigt som Kina satsar stora resurser på robotik och annan avancerad teknik.
Läs mer: Kinesiska robotbolag mot börsen – humanoida robotar blir nästa stora teknikrace. Dagens PS
Högre värderingar
Statligt stöd har bidragit till att driva upp värderingarna för flera kinesiska teknikbolag, samtidigt som investerarnas riskaptit har ökat.
Unitree har också en betydande internationell verksamhet. Mer än 40 procent av bolagets intäkter kommer från utlandet. USA stod beroende på år för mellan 13,3 och 18,4 procent av intäkterna.
Samtidigt har USA skärpt reglerna kring kinesisk robotteknik.
Den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC förbjöd nyligen import av humanoida robotar, ett beslut som allmänt har tolkats som riktat mot kinesiska produkter.
Läs mer: Massiv rättegång mot Meta inleds – riskerar nya jätteböter. Dagens PS