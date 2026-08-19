Robotbolagets galna börsdebut – rusade 629 procent

Det kinesiska robotbolaget Unitree steg kraftigt när aktien debuterade på Shanghaibörsen på onsdagen.

Aktien klättrade som mest 629 procent från introduktionskursen på 150,80 yuan, motsvarande omkring 22 dollar, innan uppgången dämpades något.

Vid lunchtid handlades aktien omkring 578 procent över introduktionskursen.

Stort intresse bland småsparare

Unitree värderades inför börsnoteringen till omkring 9 miljarder dollar, men börsvärdet steg tillfälligt över 400 miljarder yuan, motsvarande cirka 59 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Den kraftiga kursuppgången är ett tecken på det stora intresset för kinesiska teknikbolag bland inhemska investerare.

Unitree är särskilt välkänt i Kina för sina humanoida robotar, som bland annat har visats dansa, göra volter och boxas vid tv-sända firanden av det kinesiska nyåret.

Intresset för börsnoteringen var stort även bland småsparare. Den aktiepost som reserverats för privata investerare tecknades mer än 5 500 gånger, vilket bidrog till den kraftiga efterfrågan när handeln inleddes.

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