Börsexperterna ser klippläge i Wallenberg-aktien

Jacob Wallenberg är ordförande i Investor som är storägare i aktien där Aktiespararnas börsexperter nu ser ett klippläge på kort sikt.
Jacob Wallenberg är ordförande i Investor som är storägare i aktien där Aktiespararnas börsexperter nu ser ett klippläge på kort sikt. (Foto: Anders Wiklund/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 26 jan. 2026Publicerad: 26 jan. 2026

Aktiespararnas experter möblerar om i sin ”korta portfölj” och hittar en Wallenberg-aktie som de tror kan stå inför en uppvärdering närmsta tiden.

”På ett års sikt är kursen oförändrad men den har haft en positiv trend sedan i höstas, med stöd av ett bra nyhetsflöde”, skriver analytikerna Lars Frick och Jacob Svensson om sitt nya aktie-bet.

Går ifrån sitt vanliga råd

Aktiespararnas brukar vara de första att understryka vikten av att spara långsiktigt.

Men i intresseorganisationens så kallade ”korta portfölj” gör man ett avsteg från den synen.

Råden innehåller ett tiotal aktier som Aktiespararnas expert-duo tror lite extra på kommande månader.

”En portfölj som föreslår kortsiktigt bra lägen i långsiktigt attraktiva bolag. Tempot är högt med veckouppdateringar och portföljen koncentrerad”, med Aktiespararnas egna ord.

Tar rygg på Wallenberg

Inför börsens rapportsäsongen meddelas nu ett aktiebyte i portföljen.

Ut åker spelaktien Betsson (börskurs Betsson) som nyligen vinstvarnade och fallit 30 procent sedan årsskiftet.

Strategin som slog börsen: 669 procent sedan 2000

Att systematiskt återinvestera aktieutdelningar har gett en avkastning på 669 procent sedan början av 2000-talet, jämfört med Stockholmsbörsens 255 procent.

”En återkommande osäkerhetsfaktor i Betsson har länge varit hur stor del av vinsten som kommer från Turkiet – en marknad som bolaget inte redovisar separat. I de preliminära siffrorna var det framför allt utvecklingen i Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) som stack ut negativt, vilket sannolikt till stor del kan kopplas till Turkiet”, motiverar Aktiespararna sitt beslut.

Istället ser man ett intressant köpläge i finansfamiljen Wallenbergarnas aktie som också är en del av folkaktien Investors (börskurs Investor) portfölj.

”Framstår som attraktiv värdering”

Aktien som får ett köpråd är läkemedelsaktien Sobi (börskurs Sobi).

”Nu under januari lämnade bolaget en omvänd vinstvarning för Q4 och därtill fick EU-godkännande för ett av sina preparat”, skriver Aktiespararna om det positiva nyhetsflödet kring aktien just nu.

”Vidare så har det negativa sentimentet kring läkemedelssektorns exponering mot USA mildrats efter ett flertal avtal mellan ”big pharma” och Trumpadministrationen vilket kan gynna även Sobi”.

”Innevarande år väntas tillväxten nå 11 procent med ännu lite högre tillväxt 2027. I det perspektivet framstår en ev/ebit multipel på 14x för 2026 som attraktivt, vilket gör att vi plockar in den i portföljen”, avslutar Aktiespararnas börsexperter sin analys av Wallenberg-aktien.

Hittills är aktien upp 1,5 procent i år. Nästa rapport kommer den 5 februari.

AktiespararnaBörsenInvestorRådSobiWallenberg
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

