Konkursade bolaget valde BDO för att det var "mindre strikt"

Kollapsen av First Brands i september skakade kreditmarknaden i USA, där bolaget hade tagit in omkring tolv miljarder dollar i finansiering.

Samtidigt väcktes åtal om bedrägeri mot grundaren Patrick James och hans bror, som båda nekar till anklagelserna.

First Brands erkänner nu att man valde revisionsbolaget BDO eftersom dess granskning uppfattades som mindre strikt.

Visade upp mer smickrande sida

Det framgår av en preliminär rapport från en domstolsutsedd granskare efter bolagets konkurs, skriver Financial Times.

Granskarens rapport beskriver hur bolaget ska ha upprätthållits genom tvivelaktiga finansieringsupplägg.

Vittnesmål pekar på att oegentligheter i redovisningen hade kunnat upptäckas om revisionen varit mer omfattande.

Uppgifter gör också gällande att bolaget i praktiken ska ha haft två parallella bokföringar, en intern och en som visade justerade siffror utåt.