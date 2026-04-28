På Wall Street har det ställts frågor kring hur First Brands kollaps inte kunde förutspås av fler. En utredning tittar nu närmare på valet av revisionsbyrå.
Konkursade bolaget valde BDO för att det var "mindre strikt"
Kollapsen av First Brands i september skakade kreditmarknaden i USA, där bolaget hade tagit in omkring tolv miljarder dollar i finansiering.
Samtidigt väcktes åtal om bedrägeri mot grundaren Patrick James och hans bror, som båda nekar till anklagelserna.
First Brands erkänner nu att man valde revisionsbolaget BDO eftersom dess granskning uppfattades som mindre strikt.
Visade upp mer smickrande sida
Det framgår av en preliminär rapport från en domstolsutsedd granskare efter bolagets konkurs, skriver Financial Times.
Granskarens rapport beskriver hur bolaget ska ha upprätthållits genom tvivelaktiga finansieringsupplägg.
Vittnesmål pekar på att oegentligheter i redovisningen hade kunnat upptäckas om revisionen varit mer omfattande.
Uppgifter gör också gällande att bolaget i praktiken ska ha haft två parallella bokföringar, en intern och en som visade justerade siffror utåt.
Flera brister upptäckte
BDO reviderade bolagets räkenskaper under flera år fram till konkursen och godkände dem utan anmärkning kort innan problemen blev offentliga.
Enligt rapporten genomfördes delar av revisionen på distans, med begränsad insyn i bolagets interna system och utan fullständig verifiering av vissa centrala poster.
Granskningen pekar på brister i kontroller av bland annat kundfordringar, manuella bokföringsposter och kassaflöden. Det ska ha minskat möjligheten att upptäcka avvikelser i tid.
Hävdar att man saknar kännedom
Fallet ökar trycket på BDO, som står utanför de fyra största revisionsfirmorna men försöker stärka sitt kvalitetsarbete efter kritik från tillsynsmyndigheter.
Bolaget har tidigare uppgett att det saknar kännedom om dolda skulder i First Brands och att det inte anklagats för brott.
Utredningen leds av en extern granskare utsedd av domstol i Texas och betraktas fortfarande som preliminär.
Misstänks ha fört ut tillgångar
Arbetet avbröts tidigare i år på grund av bolagets försämrade ekonomiska situation men väntas återupptas.
Åklagare menar att bolaget bland annat övervärderat fakturor och använt samma säkerheter flera gånger för att få finansiering.
Det finns även misstankar om att tillgångar förts ut ur bolaget i samband med företagsaffärer.
Försvaret tillbakavisar anklagelserna och menar att det saknas bevis för att ledningen medvetet agerat felaktigt.
