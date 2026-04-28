Inflationen tar fart i USA – Trump kan få problem

Donald Trump står inför växande ekonomiska problem efter att inflationen i USA åter tagit fart under våren 2026.

Trots vallöften om att snabbt pressa ned priserna pekar flera indikatorer i motsatt riktning.

Stigande levnadskostnader och fallande förtroende bland hushållen kan nu bli ett riktigt problem för presidenten.

Svårt att sänka räntan

Inflationen nådde i mars sin högsta nivå på två år, samtidigt som centralbanken Federal Reserve bedöms sakna utrymme att sänka räntorna.

Det innebär fortsatt höga bolåne- och företagsräntor, något som väntas dämpa investeringar och konsumtion.

En central faktor bakom prisuppgången är konflikten med Iran. Störningar i transporterna genom Hormuzsundet har drivit upp oljepriset kraftigt, vilket fått direkta effekter på bensin- och dieselpriser i USA.

”Det har varit den verkliga utmaningen för administrationen eftersom är ett mycket synligt pris. Det är faktiskt den mest synliga varan i ekonomin. Det finns inget annat pris som är så tydligt för konsumenterna, med tanke på att priserna bokstavligen är överallt”, säger Paasha Mahdavi, professor vid University of California Santa Barbara, till Financial Times.