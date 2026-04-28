Det är mellanårsval i USA i höst. För Donald Trump och hans republikanska parti kan den tilltagande inflationen bli ett problem.
Inflationen tar fart i USA – Trump kan få problem
Donald Trump står inför växande ekonomiska problem efter att inflationen i USA åter tagit fart under våren 2026.
Trots vallöften om att snabbt pressa ned priserna pekar flera indikatorer i motsatt riktning.
Stigande levnadskostnader och fallande förtroende bland hushållen kan nu bli ett riktigt problem för presidenten.
Svårt att sänka räntan
Inflationen nådde i mars sin högsta nivå på två år, samtidigt som centralbanken Federal Reserve bedöms sakna utrymme att sänka räntorna.
Det innebär fortsatt höga bolåne- och företagsräntor, något som väntas dämpa investeringar och konsumtion.
En central faktor bakom prisuppgången är konflikten med Iran. Störningar i transporterna genom Hormuzsundet har drivit upp oljepriset kraftigt, vilket fått direkta effekter på bensin- och dieselpriser i USA.
”Det har varit den verkliga utmaningen för administrationen eftersom är ett mycket synligt pris. Det är faktiskt den mest synliga varan i ekonomin. Det finns inget annat pris som är så tydligt för konsumenterna, med tanke på att priserna bokstavligen är överallt”, säger Paasha Mahdavi, professor vid University of California Santa Barbara, till Financial Times.
Pressar upp priserna
Högre energikostnader slår dessutom brett mot ekonomin genom ökade transport- och produktionskostnader.
Parallellt har administrationens handelspolitik bidragit till att pressa upp priserna på importerade varor.
Tullar på bland annat fordon, kläder och heminredning har ökat kostnaderna för både företag och konsumenter. Handelspolitiken bedöms alltså ha bidragit till ett tydligt inflationstryck, skriver Investopedia.
Även livsmedelspriserna fortsätter att stiga, om än ojämnt. Vissa varor har blivit betydligt dyrare, samtidigt som andra har fallit i pris.
Kan slå igenom bredare
Högre energi- och gödselkostnader väntas dock slå igenom bredare framöver, vilket riskerar att öka matpriserna ytterligare.
Bostadsmarknaden är en annan presspunkt. Högre byggkostnader, delvis kopplade till tullar på material, och brist på arbetskraft har drivit upp priserna på nya bostäder.
Samtidigt ligger bolåneräntorna kvar på nivåer som utestänger många köpare från marknaden.
Även elpriserna har stigit, vilket ytterligare belastar hushållens ekonomi. Kombinationen av högre energikostnader, handelshinder och geopolitiska spänningar gör att inflationen väntas förbli förhöjd under en längre period.
