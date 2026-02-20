Svenska industrijätten kan skapa "ett nytt Volvo"

Svenska industrijätten SKF (börskurs SKF) förbereder en historisk avknoppning av sin fordonsverksamhet i ett separat bolag, exakt 100 år efter att samma steg gav upphov till dagens AB Volvo (börskurs Volvo).

Den planerade separationen sker under fjärde kvartalet 2026 och syftar till att skapa två renodlade enheter.

Tanken är att fordonsverksamheten och industrisidan kan fokusera på sina respektive marknader och optimerade försörjningskedjor, säger vd:n Rickard Gustafson till Dagens PS.

”Nå vår fulla potential”

Fordonsverksamheten har ett fåtal stora kunder med långsiktiga kontrakt och stora serier, medan industrisidan betjänar tusentals kunder med kortare kontrakt och mindre produktserier.

Genom att separera dessa affärer hoppas SKF öka effektiviteten, stärka lönsamheten och frigöra full potential inom båda segmenten, menar Gustafson.

”Nu har vi hittat en väg för att dela upp den här affären i två enheter. Det är en process som också genererar energi internt för att faktiskt ge oss en chans att nå vår fulla potential inom våra respektive områden”, säger han.