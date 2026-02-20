Exakt ett århundrande efter att Volvo knoppades av från SKF separerar man återigen sin fordonsverksamhet. Ledningen har stora förhoppningar inför skiftet.
Svenska industrijätten kan skapa "ett nytt Volvo"
Svenska industrijätten SKF (börskurs SKF) förbereder en historisk avknoppning av sin fordonsverksamhet i ett separat bolag, exakt 100 år efter att samma steg gav upphov till dagens AB Volvo (börskurs Volvo).
Den planerade separationen sker under fjärde kvartalet 2026 och syftar till att skapa två renodlade enheter.
Tanken är att fordonsverksamheten och industrisidan kan fokusera på sina respektive marknader och optimerade försörjningskedjor, säger vd:n Rickard Gustafson till Dagens PS.
”Nå vår fulla potential”
Fordonsverksamheten har ett fåtal stora kunder med långsiktiga kontrakt och stora serier, medan industrisidan betjänar tusentals kunder med kortare kontrakt och mindre produktserier.
Genom att separera dessa affärer hoppas SKF öka effektiviteten, stärka lönsamheten och frigöra full potential inom båda segmenten, menar Gustafson.
”Nu har vi hittat en väg för att dela upp den här affären i två enheter. Det är en process som också genererar energi internt för att faktiskt ge oss en chans att nå vår fulla potential inom våra respektive områden”, säger han.
Planerat i flera år
Industridelen står för cirka 70 procent av omsättningen, medan fordonsverksamheten svarar för resterande 30 procent.
Efter avknoppningen siktar industrisidan på en justerad marginal över 19 procent och en avkastning på sysselsatt kapital nära 20 procent.
Gustafson understryker att separationen är resultatet av flera års planering. Redan 2022 påbörjades en strategi för att renodla produktlinjer och regionalisera försörjningskedjor.
Vill minska byråkratin
Processen har inneburit omfattande omstruktureringar, inklusive decentralisering av bolagets funktionella enheter, baserat på feedback från över 10 000 medarbetare.
Målet har varit att öka flexibiliteten och minska byråkratin, vilket enligt företaget skapat ett starkt internt momentum inför avknoppningen.
SKF:s klassiska kullager är en svensk innovation som fortfarande är central i moderna industriella och fordonsapplikationer.
”Pushar fronlinjen framåt”
Gustafson lyfter fram att kullager är avgörande för effektiv rotation i maskiner, motorer, tåg, flygplan och energisystem, och att avancerad utveckling inom detta område kan bidra till betydande energibesparingar.
”Vi pushar hela tiden den tekniska frontlinjen framåt. Det kan handla om snabbare rotationshastighet, att du kanske måste ha mindre friktion för att få ett större energiutnyttjande eller du behöver hitta en lösning som är tystare. Och i många fall så är den mest kritiska komponenten just kullagret och dess förmåga att hantera krafter och absorbera energi”, säger han till Dagens PS.
