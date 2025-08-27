Backpackers tar anställning i gruvan efter Tiktok-trend

Att åka till Australien på ett working holiday-visum har länge varit populärt bland europeiska ungdomar.

Ofta har det då handlat om att plocka frukt eller arbeta på en bar.

Nu är det istället en helt annan typ av jobb som lockar de unga genom sociala medier: gruvbranschen, skriver Bloomberg.

Visar gruvans vardag

Fenomenet har på kort tid vuxit kraftigt. Hashtaggen #fifo, som står för fly in, fly out, har dykt upp i hundratals videor på Tiktok sedan 2023, ofta producerade av och riktade till europeiska backpackers i 20- och 30-årsåldern.

Filmerna visar vardagen i gruvan, från klädsel och måltider i matsalar till fritidsaktiviteter som gym och pooler.

Gruvnäringen är en av Australiens ekonomiskt viktigaste sektorer som sysselsätter hundratusentals människor. (Foto: Mark Baker/AP/TT).

Kombinationen av hög lön, gratis mat och boende samt möjligheten att resa vidare lockar många som annars finansierar sina resor med korttidsjobb inom hotell och restaurang.

Enligt Australiens inrikesdepartement ökade antalet working holiday-visum för personer verksamma i gruvsektorn från under 500 till över 1 400 under tolvmånadersperioden fram till juni 2024.

