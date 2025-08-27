Realtid
Backpackers tar anställning i gruvan efter Tiktok-trend

gruvan
Att arbeta i gruvan kan se glamoröst ut på sociala medier med hög lön och gratis förmåner, men i verkligheten är det ofta tuffare. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Jobbansökningar till australiska gruvor har skjutit i höjden efter inlägg på sociala medier. Men ibland kan verkligheten vara hårdare än vad bilderna visar.

Att åka till Australien på ett working holiday-visum har länge varit populärt bland europeiska ungdomar.

Ofta har det då handlat om att plocka frukt eller arbeta på en bar.

Nu är det istället en helt annan typ av jobb som lockar de unga genom sociala medier: gruvbranschen, skriver Bloomberg.

Visar gruvans vardag

Fenomenet har på kort tid vuxit kraftigt. Hashtaggen #fifo, som står för fly in, fly out, har dykt upp i hundratals videor på Tiktok sedan 2023, ofta producerade av och riktade till europeiska backpackers i 20- och 30-årsåldern.

Filmerna visar vardagen i gruvan, från klädsel och måltider i matsalar till fritidsaktiviteter som gym och pooler.

Gruvnäringen är en av Australiens ekonomiskt viktigaste sektorer som sysselsätter hundratusentals människor. (Foto: Mark Baker/AP/TT).
Kombinationen av hög lön, gratis mat och boende samt möjligheten att resa vidare lockar många som annars finansierar sina resor med korttidsjobb inom hotell och restaurang.

Enligt Australiens inrikesdepartement ökade antalet working holiday-visum för personer verksamma i gruvsektorn från under 500 till över 1 400 under tolvmånadersperioden fram till juni 2024.

Många som söker

Söktrycket på tjänster är också högt, där vissa annonser kan få över tusen ansökningar.

Rekryteringsföretag vittnar om att konkurrensen skärpts, vilket har gett gruvbolag som BHP, Fortescue och Rio Tinto ett välkommet tillskott av arbetskraft.

Jobben innebär ofta långa dagar i hårda miljöer, men löner på över 100 000 australiska dollar, drygt 600 000 kronor, per år, klart högre än landets medianinkomst.

Kan vara tungt

Att utgifterna i lägren är minimala gör det möjligt för unga arbetare att spara stora summor på kort tid, pengar som ofta går till resor i regionen, bland annat till Bali.

Samtidigt är bilden som sprids i sociala medier inte alltid fullständig.

Många videor ger intryck av att arbetet är lättillgängligt och glamoröst, medan verkligheten för många innebär tungt fysiskt arbete under ökensol och en hård arbetsmiljö.

Intresset fortsätter att öka

”Ta inte det du ser i de där videorna på för stort allvar, för det finns många som ljuger för att få visningar. Jag har arbetat inom gruvdrift i ett år nu, och jag har aldrig använt en pool”, säger Thomas Nicoud, en 29-årig fransman som arbetar i den australiska öknen.

Trots detta fortsätter intresset att öka. Vissa med erfarenhet i branschen försöker till och med tjäna pengar på nykomlingars drömmar genom att sälja guider och CV-tjänster på nätet, något som inte alltid lever upp till förväntningarna.

