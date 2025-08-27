Jobbansökningar till australiska gruvor har skjutit i höjden efter inlägg på sociala medier. Men ibland kan verkligheten vara hårdare än vad bilderna visar.
Backpackers tar anställning i gruvan efter Tiktok-trend
Mest läst i kategorin
Därför kan osäkerhet vara en ledares styrka
Recension: Kan det vara en styrka för en ledare att erkänna att man inte vet? Samhällsanalytikern Olof Gränström menar just det i sin nya bok Från fakta till kunskap. I en tid när AI, informationsöverflöd och global osäkerhet skakar om näringslivet blir hans budskap både provocerande och befriande. Redaktionen har läst boken och konstaterar att …
Här blev fyradagarsveckan norm – i smyg
Förkortad arbetstid är en stor politisk fråga med tydliga stridslinjer. Men i ett europeiskt land har det blivit verklighet utan lagstiftning. Fyradagarsveckan har diskuterats flitigt i Sverige. Förespråkarna lyfter fram vinster som minskad stress, mer jämställdhet och lägre arbetslöshet. Kritiker varnar i stället för tappad produktivitet, svagare konkurrenskraft och pressade välfärdstjänster. Men medan debatten pågår …
Tystnadskulturen breder ut sig i arbetslivet – kan vara förödande
Kan du fritt uttrycka din åsikter på arbetsplatsen? Om inte är du tyvärr inte ensam visar forskningen. Tystnaden kan också vara skadlig för själva arbetsplatsen. Högt i tak och ett fritt utbyte av idéer är idealet de flesta eftersträvar i arbetslivet. Men verkligheten är tyvärr att många väljer att hålla tyst och håller huvudet nere. …
Oro och ångest – vardag för kvinnliga entreprenörer
Att vara entreprenör som kvinna är meningsfullt – men psykiskt påfrestande. Det är slutsatsen i en ny studie från Storbritannien. Allt fler kvinnor väljer att satsa på att följa sin dröm och satsa på att bli entreprenörer. Många lyckas också med att skapa populära produkter och arbetstillfällen genom sina idéer och hårda arbete. Men det …
Middag med främlingar – nu vill Gen Z inte sitta hemma
De blev vuxna i en tid när de flesta möten skedde över Zoom. Nu vill Generation Z träffa människor öga mot öga – och det har lett till en evenemangsboom. Generation Z är den yngsta generationen på arbetsmarknaden, födda mellan 1997 och 2012. Många av dem introducerades till arbetslivet mitt under en pandemi som tvingade …
Att åka till Australien på ett working holiday-visum har länge varit populärt bland europeiska ungdomar.
Ofta har det då handlat om att plocka frukt eller arbeta på en bar.
Nu är det istället en helt annan typ av jobb som lockar de unga genom sociala medier: gruvbranschen, skriver Bloomberg.
Missa inte: Gruvstödet på rekordnivå – men splittrat bland svenskarna. Realtid
Visar gruvans vardag
Fenomenet har på kort tid vuxit kraftigt. Hashtaggen #fifo, som står för fly in, fly out, har dykt upp i hundratals videor på Tiktok sedan 2023, ofta producerade av och riktade till europeiska backpackers i 20- och 30-årsåldern.
Filmerna visar vardagen i gruvan, från klädsel och måltider i matsalar till fritidsaktiviteter som gym och pooler.
Kombinationen av hög lön, gratis mat och boende samt möjligheten att resa vidare lockar många som annars finansierar sina resor med korttidsjobb inom hotell och restaurang.
Enligt Australiens inrikesdepartement ökade antalet working holiday-visum för personer verksamma i gruvsektorn från under 500 till över 1 400 under tolvmånadersperioden fram till juni 2024.
Missa inte: Landet sjunker – tusentals söker visum till Australien. Dagens PS
Senaste nytt
Många som söker
Söktrycket på tjänster är också högt, där vissa annonser kan få över tusen ansökningar.
Rekryteringsföretag vittnar om att konkurrensen skärpts, vilket har gett gruvbolag som BHP, Fortescue och Rio Tinto ett välkommet tillskott av arbetskraft.
Jobben innebär ofta långa dagar i hårda miljöer, men löner på över 100 000 australiska dollar, drygt 600 000 kronor, per år, klart högre än landets medianinkomst.
Missa inte: Kina drar åt tumskruvarna – nu står hoppet till svenska gruvor. Realtid
Kan vara tungt
Att utgifterna i lägren är minimala gör det möjligt för unga arbetare att spara stora summor på kort tid, pengar som ofta går till resor i regionen, bland annat till Bali.
Samtidigt är bilden som sprids i sociala medier inte alltid fullständig.
Många videor ger intryck av att arbetet är lättillgängligt och glamoröst, medan verkligheten för många innebär tungt fysiskt arbete under ökensol och en hård arbetsmiljö.
Missa inte: Australiskt jättefynd skakar om – tros sänka globala järnpriset. Dagens PS
Intresset fortsätter att öka
”Ta inte det du ser i de där videorna på för stort allvar, för det finns många som ljuger för att få visningar. Jag har arbetat inom gruvdrift i ett år nu, och jag har aldrig använt en pool”, säger Thomas Nicoud, en 29-årig fransman som arbetar i den australiska öknen.
Trots detta fortsätter intresset att öka. Vissa med erfarenhet i branschen försöker till och med tjäna pengar på nykomlingars drömmar genom att sälja guider och CV-tjänster på nätet, något som inte alltid lever upp till förväntningarna.
Missa inte: Varnar för gruvor på månen: ”Vilda västern just nu”. Realtid