S&P Dow Jones Indices har beslutat att behålla sina inträdeskrav för bland annat S&P 500. Det innebär att Elon Musks rymdbolag SpaceX inte får någon gräddfil in i världens mest följda aktieindex efter den stundande börsnoteringen. och att miljardbelopp i passiva fondflöden dröjer.
S&P stänger dörren – SpaceX släpps inte in i finrummet
Indexleverantören meddelade på torsdagen att det inte blir några ändringar av metodiken för indexering av Spacex, rapporterar Bloomberg.
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Bolaget behåller därmed den så kallade seasoning-perioden på tolv månader och avstår från att slopa kraven på lönsamhet och fritt flöde enbart med hänvisning till ett bolags storlek.
Beslutet bryter mot en bredare branschtrend.
Konkurrenten Nasdaq redan ändrat sina regler så att nya bolag kan tas in i Nasdaq-100 efter bara 15 handelsdagar, medan FTSE Russell öppnat för inträde efter fem handelsdagar, skriver MarketWatch.
”Helt galet”
Eric Balchunas, ETF-analytiker på Bloomberg Intelligence, kallade S&P:s besked ”helt galet” och varnade enligt MarketWatch för att det kan skapa stora avkastningsskillnader mellan olika passiva index.
James Seyffart, kollega på Bloomberg Intelligence, sade sig vara ”uppriktigt förvånad”, men konstaterade att S&P som marknadsledare kan tillåta sig att gå mot strömmen.
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Andra applåderar beslutet. Alex Matturri, tidigare vd för S&P Dow Jones Indices, skrev på Linkedin att hans gamla arbetsgivare var ”den vuxne i rummet”.
Michael O’Rourke, chefsstrateg på JonesTrading, menar att indexkommittén förtjänar beröm för att ha värnat de standarder som gjort S&P 500 till den amerikanska marknadens riktmärke.
Miljarder i uteblivna flöden
För SpaceX innebär beskedet att bolaget inte möts av den efterfrågan som indexfonderna annars skulle ha tvingat fram.
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En snabb inkludering hade enligt Bloomberg Intelligence lett till tvångsköp på omkring 14 miljarder dollar i SpaceX-aktier, drygt 8 miljarder dollar för OpenAI och cirka 4,6 miljarder dollar för Anthropic.
Att frågan blivit kontroversiell beror på att SpaceX inte uppfyller de lönsamhetskrav som andra S&P 500-bolag tvingats klara. Med dagens regler kan bolaget tas in i indexet tidigast ett år efter noteringen.
Den största noteringen i historien
Oro har funnits för att prissättningen på SpaceX, som med många nya noteringar, skulle fluktuera rejält, och att fonderna därmed inte skulle handla aktierna till vad som i slutändan skulle bli ett marknadsmässigt pris.
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SpaceX väntas börja handlas på Nasdaq den 12 juni till ett pris på 135 dollar per aktie, vilket värderar bolaget till närmare 1 800 miljarder dollar. Noteringen, som väntas dra in 75 miljarder dollar, beskrivs som den största i historien.
Omkring 7,5 biljoner dollar följer S&P 500 passivt, enligt Bloomberg.