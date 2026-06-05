S&P stänger dörren – SpaceX släpps inte in i finrummet

Indexleverantören meddelade på torsdagen att det inte blir några ändringar av metodiken för indexering av Spacex, rapporterar Bloomberg.

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Bolaget behåller därmed den så kallade seasoning-perioden på tolv månader och avstår från att slopa kraven på lönsamhet och fritt flöde enbart med hänvisning till ett bolags storlek.

Beslutet bryter mot en bredare branschtrend.

Konkurrenten Nasdaq redan ändrat sina regler så att nya bolag kan tas in i Nasdaq-100 efter bara 15 handelsdagar, medan FTSE Russell öppnat för inträde efter fem handelsdagar, skriver MarketWatch.

”Helt galet”

Eric Balchunas, ETF-analytiker på Bloomberg Intelligence, kallade S&P:s besked ”helt galet” och varnade enligt MarketWatch för att det kan skapa stora avkastningsskillnader mellan olika passiva index.

James Seyffart, kollega på Bloomberg Intelligence, sade sig vara ”uppriktigt förvånad”, men konstaterade att S&P som marknadsledare kan tillåta sig att gå mot strömmen.

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Andra applåderar beslutet. Alex Matturri, tidigare vd för S&P Dow Jones Indices, skrev på Linkedin att hans gamla arbetsgivare var ”den vuxne i rummet”.

Michael O’Rourke, chefsstrateg på JonesTrading, menar att indexkommittén förtjänar beröm för att ha värnat de standarder som gjort S&P 500 till den amerikanska marknadens riktmärke.