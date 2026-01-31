Privata företag och återanvändbara raketer har revolutionerat rymdindustrin. Nu rustar både försvaret och kommersiella aktörer upp sina satsningar i en sektor som väntas överskrida en biljon dollar inom sex år.
Kapplöpningen om rymden: Så föds nästa biljonmarknad
Rymdtransporter har blivit dramatiskt billigare under det senaste decenniet.
Det visar en analys från brittiska investeringsföretaget Panmure Liberum, rapporterar MoneyWeek.
Den tekniska utvecklingen med återanvändbara raketer har öppnat dörren för helt nya affärsmöjligheter både för kommersiella företag och militära aktörer.
Rekordnivåer i investeringar
Investeringarna i rymdsektorn nådde rekordnivåer 2025, med privat finansiering som ökade med 48 procent till 12,4 miljarder dollar, enligt siffror från investeringsföretaget Seraphim Space.
Det innebar en fullständig återhämtning från nedgången 2022 och överträffade det tidigare rekordet från 2021.
USA behöll sin position som den ledande destinationen för rymdinvesteringar och attraherade 7,3 miljarder dollar i finansiering förra året, motsvarande cirka 60 procent av den globala totalen, enligt New Electronics.
Missa inte: Rymdmyndigheten i blåsväder – igen. Realtid
Detta drevs till stor del av satsningar på uppskjutningstjänster och försvarsfokuserade initiativ, inklusive Pentagons Golden Dome-program.
Dramatiskt fallande kostnader
Enligt Heather Pringle, tidigare chef för det amerikanska flygvapnets forskningslaboratorium och nuvarande chef för Space Foundation, har kostnaden per kilo att skjuta upp material i omloppsbana sjunkit från 66 000 dollar till omkring 6 600 dollar.
Läs även: Exportera liv till Mars – ”Noas ark i rymden”. Dagens PS
Det som tidigare krävde amerikanska rymdfärjan kan nu genomföras till en tiondel av priset.
”Tre stora företag – SpaceX, Blue Origin och Rocket Lab – har etablerat egna kapaciteter för att skjuta upp, leverera nyttolaster, återinträda i atmosfären, återhämta och återanvända sina raketer”, säger Pringle till MoneyWeek.
Militären blir allt mer involverad i rymden
Försvarsintresset för rymdinfrastruktur har accelererat kraftigt.
Rymdinfrastruktur betraktas alltmer som en strategisk nationell tillgång, där regeringar konkurrerar om att attrahera investeringar som en del av bredare geopolitiska och säkerhetsmål.
Investerare förväntar sig att finansieringstillväxten i stor utsträckning kommer att drivas av utgifter för suveräna satellitnätverk och missilförsvarssystem. Tillsammans med en växande integration av artificiell intelligens i rymdteknik och dataanalys.
Missa inte: När Bezos tröttnade på marken tog han rymden. Realtid
Alan Thompson, som ansvarar för myndighetskontakter på det skotska raketföretaget Skyora, konstaterar att militären kommit sent till festen men nu snabbt försöker ta igen försprånget.
”Försvars- och säkerhetssektorn har ett växande intresse av att placera tillgångar i rymden”, säger Thompson till MoneyWeek.
Han bedömer att europeiska regeringar särskilt vill bli mindre beroende av amerikanska företag och uppskjutningsplatser.
Enligt en rapport från London Economics skulle ett bortfall av det globala navigationssatellitsystemet GNSS under bara sju dagar kosta den brittiska ekonomin 7,6 miljarder pund.
Fyra aktier att följa
Flera noterade företag pekas ut som attraktiva investeringar i sektorn.
Rocket Lab, som levererar uppskjutningstjänster till både NASA och Europeiska rymdorganisationen ESA, har säkrat kontrakt med flera stora satellitföretag och har ett börsvärde på 46 miljarder dollar, skriver The Motley Fool.
Lockheed Martin, som varit involverad i samtliga 22 av NASA:s Marsmissioner, är huvudleverantör av rymdfarkosten Orion och en nyckelaktör i Artemis-programmet för att bygga faciliteter på månen.
Läs även: Nästa steg i rymden: Raketer av trä. Dagens PS
L3Harris Technologies förvärvade 2023 Aerojet Rocketdyne, vilket stärkte företagets position inom raketutveckling. Företaget tillverkar motorer och andra komponenter för uppskjutningssystem samt hypersoniska framdrivningssystem.
Voyager Technologies, som börsnoterades i juni 2025, utvecklar framdrivningssystem för både rymdfarkoster och robotsystem för missilförsvar. Företaget samarbetar med Lockheed Martin och är delaktigt i utvecklingen av den amerikanska rymdstationen Starlab.
SpaceX-börsnotering kan bli vändpunkt
En möjlig börsnotering av Elon Musks SpaceX under 2026, med ett värde som kan överstiga en biljon dollar, ses som en potentiell katalysator för hela branschen.
Jeff Thornburg, vd för Portal Space Systems, jämför händelsen med Netscapes börsnotering 1995 som markerade starten på dotcom-eran.
”Det kommer att validera de tidiga investerare som satsat på industrin och väntat länge på en stor börsnotering för att visa att deras investering var motiverad”, säger Thornburg.
För investerare som söker exponering mot sektorn finns börshandlade fonder som VanEck Space Innovators UCITS ETF, som följer de största noterade företagen inom rymdindustrin.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
