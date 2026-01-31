Kapplöpningen om rymden: Så föds nästa biljonmarknad

Dramatiskt fallande kostnader

Enligt Heather Pringle, tidigare chef för det amerikanska flygvapnets forskningslaboratorium och nuvarande chef för Space Foundation, har kostnaden per kilo att skjuta upp material i omloppsbana sjunkit från 66 000 dollar till omkring 6 600 dollar.

Det som tidigare krävde amerikanska rymdfärjan kan nu genomföras till en tiondel av priset.

”Tre stora företag – SpaceX, Blue Origin och Rocket Lab – har etablerat egna kapaciteter för att skjuta upp, leverera nyttolaster, återinträda i atmosfären, återhämta och återanvända sina raketer”, säger Pringle till MoneyWeek.

Militären blir allt mer involverad i rymden

Försvarsintresset för rymdinfrastruktur har accelererat kraftigt.

Rymdinfrastruktur betraktas alltmer som en strategisk nationell tillgång, där regeringar konkurrerar om att attrahera investeringar som en del av bredare geopolitiska och säkerhetsmål.

Investerare förväntar sig att finansieringstillväxten i stor utsträckning kommer att drivas av utgifter för suveräna satellitnätverk och missilförsvarssystem. Tillsammans med en växande integration av artificiell intelligens i rymdteknik och dataanalys.

Alan Thompson, som ansvarar för myndighetskontakter på det skotska raketföretaget Skyora, konstaterar att militären kommit sent till festen men nu snabbt försöker ta igen försprånget.

”Försvars- och säkerhetssektorn har ett växande intresse av att placera tillgångar i rymden”, säger Thompson till MoneyWeek.

Han bedömer att europeiska regeringar särskilt vill bli mindre beroende av amerikanska företag och uppskjutningsplatser.

Enligt en rapport från London Economics skulle ett bortfall av det globala navigationssatellitsystemet GNSS under bara sju dagar kosta den brittiska ekonomin 7,6 miljarder pund.

Fyra aktier att följa

Flera noterade företag pekas ut som attraktiva investeringar i sektorn.

Rocket Lab, som levererar uppskjutningstjänster till både NASA och Europeiska rymdorganisationen ESA, har säkrat kontrakt med flera stora satellitföretag och har ett börsvärde på 46 miljarder dollar, skriver The Motley Fool.

Lockheed Martin, som varit involverad i samtliga 22 av NASA:s Marsmissioner, är huvudleverantör av rymdfarkosten Orion och en nyckelaktör i Artemis-programmet för att bygga faciliteter på månen.

L3Harris Technologies förvärvade 2023 Aerojet Rocketdyne, vilket stärkte företagets position inom raketutveckling. Företaget tillverkar motorer och andra komponenter för uppskjutningssystem samt hypersoniska framdrivningssystem.

Voyager Technologies, som börsnoterades i juni 2025, utvecklar framdrivningssystem för både rymdfarkoster och robotsystem för missilförsvar. Företaget samarbetar med Lockheed Martin och är delaktigt i utvecklingen av den amerikanska rymdstationen Starlab.

SpaceX-börsnotering kan bli vändpunkt

En möjlig börsnotering av Elon Musks SpaceX under 2026, med ett värde som kan överstiga en biljon dollar, ses som en potentiell katalysator för hela branschen.

Jeff Thornburg, vd för Portal Space Systems, jämför händelsen med Netscapes börsnotering 1995 som markerade starten på dotcom-eran.

”Det kommer att validera de tidiga investerare som satsat på industrin och väntat länge på en stor börsnotering för att visa att deras investering var motiverad”, säger Thornburg.

För investerare som söker exponering mot sektorn finns börshandlade fonder som VanEck Space Innovators UCITS ETF, som följer de största noterade företagen inom rymdindustrin.