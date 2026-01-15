Biljonrekord för Blackrock i förvaltat kapital

Amerikanska Blackrock, världens största kapitalförvaltare, drog in 342 miljarder dollar (motsvarande 3,15 biljoner kronor) i nya klientmedel under fjärde kvartalet.

Detta lyfte firmans totala förvaltade kapital till den nya rekordnivån 14 000 miljarder dollar.

Blackrocks börshandlade fonder, så kallade ETF:er, fick in 181 miljarder dollar, vilket lyfter det förvaltade kapitalet i dessa fonder till 5,5 biljoner dollar.

Den justerade vinsten per aktie för fjärde kvartalet 2025 ökade med 10 procent till 13,16 dollar, vilket kan jämföras med en snittprognos på 12,28 dollar per aktie enligt Bloomberg.

Intäkterna lyfte 23 procent jämfört med ett år tidigare till 7 miljarder dollar.