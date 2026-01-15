Biljonrekord för Blackrock i förvaltat kapital
Mest läst i kategorin
Trump delaktig i Netflixaffär – satsade miljoner
Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär värderad till 82,7 miljarder dollar. Donald Trump slog fast att han skulle vara delaktig i ett eventuellt godkännande av Netflix köp av Warner Bros Discovery. Därefter investerade han miljoner i företagen. Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär …
Bättre än väntat för investmentbjässar
Båda redovisar en högre avkastning på eget kapital än väntat. Investmentbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley, två bjässar på Wall Street, går bättre än väntat. Tradingintäkter och det de tjänar på investmentaffärer drar iväg uppåt oväntat mycket. Båda redovisar en högre avkastning på eget kapital än väntat. Goldman Sachs höjer utdelningen sedan tradingintäkter lyft till …
Hon ska förenkla för AI i EU
”Om Europa ska komma i kapp USA och Kina i teknikutvecklingen måste våra AI-regler ha bättre balans mellan innovation och skydd. Onödig byråkrati och motstridiga regler gynnar varken konsumenter eller företag”, skriver Kokalari i ett uttalande efter att ha utsetts till så kallad rapportör om de förenklingar som EU-kommissionen föreslog i november. EU-parlamentsledamoten Jörgen Warborn …
Tysk ekonomi växer för första gången sedan 2022
Därmed kan Europas största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige summera ett första år med tillväxt – plus 0,2 procent – sedan 2022. Tysklands BNP växte med 0,2 procent i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, enligt en första beräkning från statistikbyrån Destatis. Därmed kan Europas största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige …
Amerikanska Blackrock, världens största kapitalförvaltare, drog in 342 miljarder dollar (motsvarande 3,15 biljoner kronor) i nya klientmedel under fjärde kvartalet.
Detta lyfte firmans totala förvaltade kapital till den nya rekordnivån 14 000 miljarder dollar.
Blackrocks börshandlade fonder, så kallade ETF:er, fick in 181 miljarder dollar, vilket lyfter det förvaltade kapitalet i dessa fonder till 5,5 biljoner dollar.
Den justerade vinsten per aktie för fjärde kvartalet 2025 ökade med 10 procent till 13,16 dollar, vilket kan jämföras med en snittprognos på 12,28 dollar per aktie enligt Bloomberg.
Intäkterna lyfte 23 procent jämfört med ett år tidigare till 7 miljarder dollar.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.