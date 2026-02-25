Bitcoin rasar och Sverige rusar

”I någon mån, men alla investeringar görs på egen risk. Det står överallt att aktier är riskprodukter”, svarar Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

Börsbarometern bjuder på både kryptoras och svenska börsflöden och en diskussion om när det faktiskt kan vara synd om aktieägare på börsen.

Bitcoin tappar kraftigt

Edvards lågtryck är enkelt: bitcoin faller som ett korthus.

På mindre än ett halvår har värdet halverats. Kursen handlas nu kring 65 000 dollar, och i kronor är nedgången ännu mer kännbar.

”Den extrema volatiliteten som vi kände igen från förr verkar vara tillbaka.”

Förväntningarna var höga på att USA:s nya styre skulle bli en kryptotrigger och lyfta marknaden till nya nivåer. Nya toppar kom, men raset kom snabbt därefter.

Analytiker talar om att kursen kan behöva ner mot 50 000 dollar innan ett mer stabilt läge infinner sig.

”Tror man på bitcoin kan det här vara ett köpläge. Men det är också en påminnelse om att värdebevarande egenskaperna inte är så stabila som optimisterna hävdar.”

Slutsats: Bitcoin är inget för investerare med känsliga nerver och definitivt inget för sparkapital man kan behöva i närtid.