Bitcoin rasar och Sverige rusar

David inleder veckans avsnitt med en retorisk fråga. Är det synd om aktieägare när en aktie kraschar?
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
David inleder veckans avsnitt med en retorisk fråga. Är det synd om aktieägare när en aktie kraschar?
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
”I någon mån, men alla investeringar görs på egen risk. Det står överallt att aktier är riskprodukter”, svarar Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.
Börsbarometern bjuder på både kryptoras och svenska börsflöden och en diskussion om när det faktiskt kan vara synd om aktieägare på börsen.
Edvards lågtryck är enkelt: bitcoin faller som ett korthus.
På mindre än ett halvår har värdet halverats. Kursen handlas nu kring 65 000 dollar, och i kronor är nedgången ännu mer kännbar.
”Den extrema volatiliteten som vi kände igen från förr verkar vara tillbaka.”
Förväntningarna var höga på att USA:s nya styre skulle bli en kryptotrigger och lyfta marknaden till nya nivåer. Nya toppar kom, men raset kom snabbt därefter.
Analytiker talar om att kursen kan behöva ner mot 50 000 dollar innan ett mer stabilt läge infinner sig.
”Tror man på bitcoin kan det här vara ett köpläge. Men det är också en påminnelse om att värdebevarande egenskaperna inte är så stabila som optimisterna hävdar.”
Slutsats: Bitcoin är inget för investerare med känsliga nerver och definitivt inget för sparkapital man kan behöva i närtid.
Samtidigt har svenska börsen gått starkt. Flödena visar rekorduttag ur USA-fonder och inflöden till Sverigefonder.
”Det har lönat sig att flytta hem kapital i början av året”, säger Edvard.
Men det finns ett “men”.
Uppgången är smal. Storbanker och några tunga bolag driver index, medan småbolag halkar efter. För den som vill få full effekt av Sverigetrenden är breda indexfonder ett mer träffsäkert sätt än stockpicking.
”De stora bolagen är ofta stora av en anledning. Det finns bland annat en trygghet i likviditeten”, avslutar Edvard.
Diskussionen fortsätter med David Ingnäs lågtryck, Flat Capital. Investmentbolaget, grundat av Sebastian Siemiatkowski, gick från att ge exponering mot flera spännande onoterade bolag till att i praktiken bli en spegling av Klarna, efter att Klarna-innehavet lyfts in.
Sedan dess har kursen fallit kraftigt. Från nivåer kring 28 till 29 kronor till runt 8 till 9 kronor.
”De som gick in i ett brett techorienterat investmentbolag sitter nu i något helt annat. Där kan man säga att det är lite synd”, säger David.
Samtidigt är budskapet tydligt: offerkofta hjälper inte på börsen.
”Bättre att utvärdera vad man själv kunde gjort annorlunda. Gick man in med för stort kapital? Missade man varningssignaler?”
Och Edvard klämmer ur sig den klassiska påminnelsen:
”Sprid riskerna.”
Veckans mer lättsamma högtryck är nytillskottet Amanda Hansdotter, som rivstartat med tunga intervjuer. Bland annat med spelbolaget Asmodee, en småspararfavorit med rötter i Embracer-avknoppningen.
”Kul att vi blir fler som bevakar börsen med entusiasm”, kommenterar Edvard.